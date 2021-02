Pablo Casado evita a referirse al escrito de Bárcenas y recibe las críticas del resto de partidos

El líder del PP, Pablo Casado, ha participado este jueves en la campaña electoral en Cataluña y había expectación por escuchar su reacción al escrito de Luis Bárcenas, en el que aporta más datos sobre la presunta 'Caja B', antes de que el lunes empiece un nuevo juicio.

Casado ha preferido no hacer un solo comentario al respecto. Solo ha querido hablar del informe del Consejo de Estado que el Gobierno sigue sin hacer público un día después de conocerse su existencia.

Críticas de la oposición

Los principales partidos han reprochado que el PP de Pablo Casado no haya respondido a las acusaciones del extesorero Luis Bárcenas, que ha dicho que el PP tuvo una caja B durante casi tres décadas y que el expresidente Mariano Rajoy la conocía.

Bárcenas ha asegurado en un escrito enviado a la Fiscalía que el PP contaba con una supuesta caja B, con donaciones de empresarios y sobresueldos a dirigentes, desde 1982 y que el sistema, que ya estaría vigente con José María Aznar, se extendió hasta 2009, con conocimiento de Rajoy, quien se habría incluso deshecho de pruebas.

La actual dirección del PP se desvinculó ayer de estas acusaciones, y este jueves Javier Maroto ha ejercido de nuevo de portavoz para defender que con Pablo Casado el PP tiene "tolerancia cero" con la corrupción y que ni siquiera conocen al extesorero, cuyas revelaciones atribuyen a la estrategia de un "preso".

Para el Gobierno, no hay un Partido Popular anterior a Casado y otro posterior. "No fue un episodio del pasado, no fue una época. Es toda la historia del Partido Popular. El tema no es que sea grave, es que es siniestro", señala José Luis Ábalos.

"Me parece insultante", ha expresado la vicepresidenta Carmen Calvo. "¿Ese es el partido que nos gobierna bien? Se tienen que aclarar y sino se tienen casi que refundar", ha añadido.

Los socios de gobierno se suman a las críticas. "Creo que en este caso nos permite entender el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ", señala Pablo Echenique.

Desde Ciudadanos instan a los populares a colaboren con la justicia. "Que no mire para otro lado", pide Edmundo Bal.