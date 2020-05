Oriol Junqueras da un ultimátum al Gobierno y complica el mapa político

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido al PSOE que debe decidir "si se lanza a los brazos de Ciudadanos o si quiere mantener las mayorías de la investidura", tras lo ocurrido con el acuerdo con Cs para aprobar la prórroga del estado de alarma por el coronavirus.

"Hemos avisado muchas veces los últimos días" al Gobierno, explica Junqueras en una entrevista de RNE. ERC considera que Pedro Sánchez "no está haciendo bien las cosas y de que la recentralización ha sido un error, pero de nuevo nada ha cambiado ni se ha movido" y actúa "como si tuviese una mayoría absolutísima, sin informar ni consensuar nada".

Junqueras ha asegurado que el partido que lidera "ha dicho que basta, que hace falta hablar más, sumar y cogobernar, no imponer". "Es evidente que el PSOE tiene que decidir si se lanza a los brazos de Ciudadanos o si quiere mantener las mayorías de la investidura", algo que considera "está en sus manos, pero no puede continuar como hasta ahora, no se pueden seguir imponiendo las decisiones por miedo a Vox".

"Cuando acabe esta crisis sanitaria habrá que analizar la situación y retomar la mesa de negociación" entre los gobiernos del Estado y el catalán, aunque ha apuntado que ERC es ahora "mucho más críticos con la gestión del Gobierno español y puede suponer un antes y un después".

Junqueras se ha mostrado muy rotundo y ha recordado que ERC facilitó la investidura al actual Gobierno de PSOE-UP para que hubiese una mesa de negociación, de modo que "si la mesa no avanza, se acaba la legislatura".