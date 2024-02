La opinión de los expertos sobre lo que pasará una vez aprobada la amnistía

Tras tumbar Junts per Cat la Ley de Amnistía en el Congreso, la norma vuelve a la Comisión de Justicia. A partir de la semana que viene llegarán los días clave y las negociaciones entrarán -otra vez- en tiempo de descuento. La amnistía mantiene abierto el debate sobre si se podrán acoger todos los independentistas que están bajo investigación judicial. Y sobre su constitucionalidad.

Cabe preguntarse por qué a los conservadores catalanes no les preocupa que la ley pueda ser declarada inconstitucional. Desde Antena 3 Noticias hemos preguntado a varios expertos sobre la norma, y hay muchas dudas sobre qué pasará después de que se apruebe la ley, si es que se aprueba.

Si finalmente sale adelante, se podrá empezar a aplicar en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Desde que sale en el boletín ya tiene plena efectividad", comenta José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo (TS). Seguiría adelante aunque se interponga un recurso al Constitucional.

Toda amnistía tiene que pasar por un juez, y si tiene dudas puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ninguna enmienda puede impedir esto. Según Jesús Villegas, magistrado y secretario general de PCIJ, asegura que "el legislador español no puede cambiar unilateralmente un ordenamiento jurídico supranacional".

Lo que no está claro es lo que ocurriría con la norma si el Tribunal Europeo admite a trámite esa cuestión. "Eso, no paralizar la aplicación de la ley", comenta Martín. Más dudas hay sobre Puigdemont. Si la ley se tumba y está en España, "si estos pronunciamientos son contrarios, tendrán la misma validez y tendría que reanudarse el proceso". Otros aseguran que ya no se podría condenar a "esa persona".

Sánchez: "El independentismo no es terrorismo"

Pedro Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre la ley después de que fuera rechazada en el Congreso el pasado martes. Ha reiterado que "el independentismo no es terrorismo": "Con el proyecto de ley que tenemos ahora mismo, el independentismo que no considero terrorismo va a ser amnistiado".