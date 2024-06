Las opciones de que se acabe la Unión Europea si los euroescépticos ganan las elecciones europeas

El avance de la extrema derecha en Europa pone sobre la mesa las cuestiones sobre cuál será el futuro que le deparará a la Unión Europea tras la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo.

Esta presencia de la extrema derecha no es 'nueva', ya que en 1999 el eurodiputado británico Nigel Farage defendía la salida de Reino Unido de la Unión Europea, con su partido UKIP. "No queremos a la Comisión Europea, no queremos al tribunal de Justicia, amamos Europa, pero odiamos a la Unión Europea", eran sus palabras en 2020, poco antes de que Reino Unido formalizase su Brexit.

Sin embargo, aunque parece que este tipo de partidos europeos de extrema derecha, antiguamente denominados euroescépticos, tienen mucha fuerza, Antonio López-Istúriz, uno de los eurodiputados veteranos del Partido Popular Europeo, afirma que tan solo se da al inicio de su llegada. "Son fuerzas que al principio de la legislatura vienen fogosas, con grandes energías de cambiar Europa y al final pues no lo consiguen porque la mayoría son populistas partidarios del escándalo. Y aquí no lo obtienen, entonces acaban aburriendo y al segundo año, pues se agotan y pasan totalmente desapercibidos", recoge Radio Francia Internacional (RFI).

Tras el Brexit en 2020 se habló mucho de las posibles salidas de Países Bajos (Nexit), Polonia (Polexit) y Francia (Frexit) de la Unión Europea. Pero ya no se busca tanto la salida, porque la estrategia ha cambiado. Aquellos países europeos que buscaban salir de la UE, ahora quieren quedarse para cuestionarla desde dentro.

"Incluso en aquellos países en que este tipo de partidos son los primeros según las encuestas, como en Francia o en Países Bajos, en estos países la gente tampoco quiere salir de la Unión Europea. Esto cambió a raíz del Brexit, claro. Creo que la gente se dio cuenta de que el Brexit no fue el éxito que se esperaba, y esto fue una señal de alarma para otros países. También debido a las múltiples crisis, de naturaleza geopolítica, en los últimos años ha llevado a la gente a sentir que quizás quieren otro tipo de Unión Europea, pero definitivamente no quiere estar fuera de ella", explica la analista e investigadora del Centro Europeo de Estudios Políticos, Sophia Russack en RFI.

¿Por qué son importantes las elecciones europeas?

La importancia de unos comicios como los del 9 de junio, en España, se sustenta, entre otras cosas, en la necesidad de que el Parlamento Europeo apruebe leyes que afectan tanto a grandes países, como a pequeñas comunidades, a empresas poderosas y a jóvenes empresas emergentes, tanto a escala mundial como a escala local.

Hay un aspecto, como es la legislación de la UE, que aborda la mayoría de las prioridades de los ciudadanos: el medio ambiente, la seguridad, la migración, las políticas sociales, los derechos de los consumidores, la economía, o el Estado de Derecho, entre otros.

Con el voto de cada ciudadano, se elegirá qué diputados al Parlamento Europeo son los representantes en la elaboración de nuevas leyes. También influirán en la elección de la Comisión Europea. Son una serie de decisiones que estarán presentes en el día a día de cada ciudadano.

La Unión Europea se enfrenta a retos globales, de forma que votando es posible influir de alguna manera en la dirección que se tome.

