Ola de dimisiones en los comités provinciales de Vox en Cádiz, Almería y Melilla

El presidente de Vox en Melilla, Jesús Delgado Aboy, ha presentado su dimisión como máximo responsable del partido en la ciudad autónoma, que se produce días después de la filtración de un audio con críticas del dirigente melillense a la dirección nacional. En una nota de prensa, la dirección nacional de Vox ha informado de que Delgado Aboy presentó este lunes su dimisión "por razones personales", tras lo que se nombrará en los próximos días un coordinador provincial provisional hasta que en los próximos días se designe a una Comisión Gestora. Vox no concreta en su comunicado de prensa si Delgado Aboy dejará su acta de diputado en la Asamblea de Melilla, donde ejerce como portavoz de este grupo parlamentario tras haber concurrido a las elecciones autonómicas de 2019 como cabeza de lista en la ciudad.

'El Confidencial' publicó el 12 de enero un audio de Delgado Aboy en el que afirmaba que le daba "la única sensación" de que esta formación política se había creado "para el lucro de cuatro o cinco personas, que son la cúpula", y era algo de lo que estaba "cada día más convencido".

En este audio, que se corresponde a una conversación con militantes de Vox, Delgado Aboy criticaba la forma de actuar en materia económica de la dirección nacional y avisaba de que estaba dispuesto, incluso, a abandonar el partido. Vox ha agradecido el trabajo realizado por Jesús Delgado Aboy como presidente del partido en Melilla, ya que lo ha situado "como la tercera fuerza política de la ciudad autónoma con casi el 20% de los votos en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre".

En la Asamblea de Melilla Vox es la cuarta fuerza con dos escaños logrados en las elecciones autonómicas del 26 de mayo del año pasado y se sitúa como el grupo minoritario de la oposición, alejado de los diez escaños del PP, mientras que CPM (8), PSOE (4) y Ciudadanos (1) conforman el Gobierno.

El comité ejecutivo provincial de Vox en Cádiz presenta su dimisión

El comité ejecutivo provincial de Vox en Cádiz ha presentado su dimisión por discrepancias con la dirección nacional, y el partido de Santiago Abascal nombrará una nueva gestora para hacerse cargo de la formación. En un comunicado, la dirección nacional de Vox ha explicado que la dimisión del comité ejecutivo se produjo el pasado 16 de enero, cuando fue comunicada a la vicesecretaría de Organización del partido por escrito. Según los estatutos de Vox, la dimisión de al menos la mitad de los miembros de un comité ejecutivo provincial implica su disolución.

En la misma nota de prensa, la dirección nacional agradece el trabajo de la dirección provincial, que estaba encabezada por Juan Carlos Sanz, como presidente, y Manuel González, como vicepresidente. Vox se convirtió en la segunda fuerza política en la provincia de Cádiz en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, en las que consiguió dos escaños. El comité ejecutivo nacional ha decidido nombrar como coordinador provisional al diputado autonómico Manuel Gavira hasta que se designe una comisión gestora que se haga cargo del partido.

La diputada andaluza, Luz Belinda Rodríguez, abandona Vox tras denunciar que es objeto de acoso laboral

La parlamentaria autonómica de Vox por Almería, Luz Belinda Rodríguez, ha anunciado que va a dejar su grupo en la Cámara andaluza tras denunciar que es objeto de acoso laboral, una decisión que no comparte la dirección nacional del partido, que le ha pedido el acta y la ha acusado de "medrar y actuar contra" esta formación. Rodríguez fue elegida diputada autonómica por Almería en los comicios de diciembre del 2018 y, según ha declarado, desde entonces la dirección del grupo parlamentario la ha ido dejando sin funciones hasta el punto de que muchas de sus iniciativas no han podido ser registradas.

La diputada ya ha recogido sus pertenencias del despacho del grupo parlamentario y en breve hará efectiva la formalización de su renuncia, un extremo que aún no consta en el registro del Parlamento autonómico. Queda por saber si entregará el acta de diputada, como le ha solicitado la dirección nacional de Vox, o continuará como parlamentaria no adscrita, lo que dejaría con once diputados a este partido, socio de investidura y presupuestario del Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos.