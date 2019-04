Nueve concejales del PP investigados en Valencia anuncian que no dejarán sus cargos

Después de que la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, anunciara que los concejales dejarían el cargo si continuaban como investigados cuando se levantara el secreto de sumario, Novo ha afirmado que no hay "pruebas de cargo ni datos que demuestren comisión de delito, solo declaraciones de testigos".



"Vamos a seguir trabajando como concejales con toda la legitimidad y volcados al máximo al servicio de los valencianos", ha asegurado Novo, quien ha considerado que el contenido que se desprende del sumario "no tiene consistencia" para respaldar "la exigencia de consecuencias políticas inmediatas".



Ha reconocido que con esta situación será "más complicado trabajar", pero cree que queda mucha legislatura "para poder reaccionar" y ha abogado por defender "la presunción de inocencia" y seguir trabajando, y cuando llegue el momento, ha añadido, harán "lo mejor para la institución, el partido y los ciudadanos".



Ha afirmado que los únicos indicios que aparecen en el sumario, cuyo secreto se levantó ayer, surgen de la exconcejala María José Alcón, esposa del exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos, de quien ha destacado que está también investigada en la causa principal del caso Imelsa, que investiga el supuesto amaño de contratos, y de su entorno.



El portavoz popular ha insistido en que no le consta que haya dinero negro en el grupo municipal, y ha insistido en que las aportaciones de 1.000 euros realizadas fueron aportaciones legales al partido que no fueron devueltas y que se decidieron en una reunión en la que no estaba la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.



No obstante, ha dicho que Barberá conocía esa práctica, ya que ella misma hizo la aportación de dinero para la última campaña electoral, y ha negado que la entrega de ese dinero condicionara la continuidad de algunos asesores municipales.