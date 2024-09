Noticias de hoy, viernes 6 de septiembre de 2024

La detención del padre del autor del tiroteo de Georgia, la reunión de Alberto Núñez Feijóo con sus barones para abordar la cuestión autonómica y la toma de posesión de Escrivá como Gobernador del Banco de España, entre las noticias más destacadas de este viernes, 6 de septiembre de 2024.

Feijóo reúne a sus barones

Cumbre de barones en el Partido Popular. Es la noticia que va a marcar el día en lo político. Alberto Núñez Feijóo reúne a sus presidentes autonómicos para que no hagan cada uno la guerra por su cuenta ante la financiación singular de Cataluña. No va a tener fácil lograr una posición común. En las últimas horas, ya ha quedado claro que Isabel Díaz Ayuso no lo ve de la misma manera que otros.

Novedades del tiroteo en Georgia

El padre del autor de los disparos de 14 años ha sido detenido y acusado de homicidio involuntario. Las autoridades acusan al progenitor de regalarle el fusil con el que cometió los asesinatos. Según los investigadores, "permitió deliberadamente" que su hijo tomara el arma.

Tras ser detenido, el joven afronta cuatro cargos de asesinato por los que será juzgado como un adulto. Así lo ha confirmado el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia (OIG), Chris Hosey, en una rueda de prensa. Además, el padre del presunto tirador está acusado de dos cargos de asesinato en segundo grado y ocho cargos de crueldad infantil.

Escrivá, nuevo Gobernador del Banco de España

El ruido por el nombramiento de José Luis Escrivá como Gobernador del Banco de España no acaba de apagarse pero este viernes va a tomar posesión. Así podrá asistir a la importante reunión de política monetaria del Banco Central Europeo del 12 de septiembre en Alemania. Así lo detalló el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que reiteró que es "la persona mas adecuada" para el cargo.

