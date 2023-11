Noticias de hoy, viernes 24 de noviembre de 2023

La tregua en Israel y la liberación de los primeros rehenes secuestrados por Hamás, entre las noticias más destacadas de este viernes 24 de noviembre.

Liberación rehenes

A partir de las 15.00 horas está previsto que se libere a los 13 primeros rehenes de los 50 acordados. También habrá una tregua temporal. Israel ya se ha puesto en contacto con las familias de las personas que serán liberadas. Además van a a entrar 200 camiones con alimentos, agua y medicinas y combustible.

A pesar de esta pausa humanitaria, Israel advierte de que "la guerra no ha terminado".

Sánchez visita la zona

El presidente del Gobierno ya está en Egipto y esta mañana tendrá una reunión con el presidente Al Sisi, después visitará el paso de Rafah, la ventana para salir de la Franja de Gaza y la puerta por donde entra la ayuda humanitaria.

Protestas en Berlín

Graves disturbios en Dublín, Irlanda. Cientos de manifestantes han quemado autobuses, coches, trenes... Todo tras el rumor de que un argelino había sido el autor del apuñalamiento cerca de un colegio. Tres niños resultaron heridos. La policía habla de altercados "sin precedentes en la era moderna".

Mujer secuestrada en Burgos

"Me pegó un puñetazo, me tiró al suelo, me puso la soga y dijo que yo tenía que ser para él", dice el testimonio de la mujer secuestrada y encadenada en Miranda de Ebro, en Burgos. Consiguió escapar y llegar hasta el hospital. Asegura que lo que más le duele es que su captor esté en libertad.

Desconvocan la huelga de Renfe

Desconvocada la huelga en Renfe y Adif tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes. Arrancaba hoy mismo y afectaba a días claves del puente. Estaban llamados a secundarla 30.000 trabajadores y suponía la cancelación de más de mil trenes.

Hoy es el 'Black Friday'

Es Black Friday. Hoy las calles se van a llenar de gente buscando la mejor oferta y por la noche, por ejemplo en Madrid, de quienes quieren ver las luces de Navidad.