Noticias de hoy, miércoles 26 de julio de 2023

Los incendios se ceban con el sur de Europa, que ya llegan a España también con el que asola Gran Canaria, el regreso del rey emérito a España o las posibilidades de pacto tras las elecciones generales del 23J, marcan la jornada de hoy, miércoles 26 de julio.

Incendios

La situación en Italia es crítica, el fuego ya se ha cobrado las primeras víctimas mortales. Las llamas siguen sin control y alcanzan los edificios. Arden también Portugal y Grecia, donde también han fallecido dos bomberos. Las altísimas temperaturas, de hasta 45 grados, complican la extinción. Hay miles de afectados. También en el norte de África. En Argelia han muerto ya 34 personas.

Por su parte, en Gran Canaria un incendio en la zona de Cuevas Blancas afecta a 200 hectáreas y ha obligado a desalojar a 120 personas. Tras un inicio explosivo, la última hora es que avanza favorablemente.

El rey emérito regresa a España

Don Juan Carlos regresa hoy a España. Está previsto que llegue a mediodía al aeropuerto de Vigo para participar en las regatas de Sanxenxo. Esta visita estaba prevista para el 13 de julio, pero se pospuso para no interferir en las elecciones generales.

Posibilidades de pacto

El PP por un lado y el PSOE por otro, intentan conseguir apoyos para la investidura. A pesar del 'no' del PNV, Feijóo quiere intentarlo. Coalición Canaria solo le apoyaría si no va de la mano de Vox. Los focos apuntan a Junts. Los de Puigdemont exigen amnistía y referéndum en Cataluña. El PSOE dice que no va a negociar nada fuera de la Constitución.