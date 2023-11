Noticias de hoy, lunes 6 de noviembre de 2023

El inminente asalto de las tropas de Israel sobre Gaza, el posible e inminente acuerdo del PSOEcon Junts para la investidura de Pedro Sánchez y la búsqueda del asesino de Getafe, entre las noticias más destacadas de hoy, lunes 6 de noviembre de octubre de 2023.

Inminente asalto sobre Gaza

En las próximas horas, las tropas de Israel pueden entrar en la ciudad de Gaza. La Franja ya está dividida y totalmente incomunicada. Esto preocupa a la OMS por las consecuencias sanitarias que podría tener. La situación es tan grave que las fuerzas aéreas de Jordania han lanzado ayuda médica al hospital de campaña que tiene en la zona.

Tel Aviv asegura que Hamás utiliza a la población como escudos humanos. El rey jordano Abdalá considera que es "su deber ayudar a sus hermanos palestinos en esta guerra". El lanzamiento de ayuda es una intrépida acción que ha desafiado el bloqueo de Israel. Se lanzó desde un avión y aterrizó en paracaídas. Es el primer envío humanitario a la Franja que no ha llegado a través del paso terrestre de Rafah.

Acuerdo entre PSOE y Junts

Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez se reactivan. El acuerdo del PSOE con Junts per Cat podría ser inminente. El número tres de los socialistas, Santos Cerdán, está en Bruselas. También el núcleo duro de Junts. Es la recta final de la negociación que encalló la semana pasada. Todavía no hay fecha pero el PSOE no descarta que la investidura pueda ser esta misma semana.

Búsqueda del asesino de Getafe

Se busca al asesino de una mujer en Getafe. Estaba escondido entre varios coches, se abalanzó sobre ella y la apuñaló en mitad de la calle. Su expareja ha quedado en libertad tras entregarse a la Policía y haber presentado pruebas de que se encontraba fuera de la localidad. Una de las principales hipótesis, en la que trabajan los investigadores, sigue siendo la violencia de género.