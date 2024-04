Noticias de hoy, jueves 4 de abril de 2024

Rubiales se defiende en televisión, el chef José Andrés habla sobre el asesinato de los cooperantes de su ONG o la ley antitabaco, entre entre las noticias más destacadas de hoy, jueves 4 de abril de 2024.

Rubiales

Rubiales asegura en su entrevista en la Sexta que no puede rehacer su vida porque no tiene ingresos, que no ha amañando contratos ni recibido mordidas. Está en libertad tras declarar ante la Guardia Civil al llegar a España. Espera la llamada de la jueza. Podría ser este sábado.

Además, dice que no entiende que haya agresión sexual en el caso del beso a la jugadora Jenni Hermoso y que él no la coaccionó. Asegura que Hermoso cambió su versión de lo ocurrido.

Chef José Andrés

"Juegos del Hambre", así califica José Andrés la guerra en Gaza. El chef español habla, por primera vez, tras el ataque israelí a su ONG. No cree que fuera un error como dice Netanyahu. Afirma que los cooperantes fueron atacados sistemáticamente y coche por coche. El barco español, Open Arms, regresa a Chipre sin desembarcar 240 toneladas de alimentos.

Terremoto en Taiwán

Es el día después del terremoto en Taiwán. Los equipos de rescate trabajan sin descanso en la búsqueda de supervivientes. Hay medio centenar de desaparecidos.

Girona

Enmudece el pueblo de Girona, testigo del quinto caso de violencia vicaria en lo que llevamos de año. Minuto de silencio por el asesinato de un niño de cinco años. El padre apuñaló también a la madre. Está grave pero su vida no corre peligro. Preocupa el repunte de esta forma de violencia de género.

Plan antitabaco

El nuevo plan antitabaco es inminente. Las comunidades deberán informar hoy si se adhieren a él. La polémica se centra en la prohibición de fumar también en las terrazas. Y en los vapeadores. El ministerio quiere que cumplan la misma normativa del tabaco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com