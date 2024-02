La nacionalista Ana Pontón, la primera en votar en las Elecciones Galicia 2024: "Hoy podemos hacer historia"

Ana Pontón ha sido la candidata a la Presidencia de la Xunta de Galicia más madrugadora. Alrededor de las 9:30 horas, tan solo media hora después de que se abrieran las puertas de los colegios electorales, la candidata del BNG ha votado en el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela.

Tras depositar su voto en la urna, se ha detenido a atender las preguntas de los medios de comunicación que se encontraban en el centro electoral. Ha asegurado estar "esperanzada y emocionada", además de "contenta" con la campaña que su partido ha hecho en los últimos días.

"Os animo a que haya una participación masiva porque nos estamos jugando nuestro presente y nuestro futuro", ha aprovechado a decir la nacionalista. "Nos jugamos abrir una nueva era. Animo a todos los gallegos y gallegas a que vayan a votar con alegría, ilusión y esperanza", ha asegurado.

No ha parado de repetir la importancia de que haya una "participación masiva". "La participación de la ciudadanía es la que conseguirá un futuro mejor", ha explicado. Hoy es un día en el que la ciudadanía es muy importante", ha reiterado.

Y también ha aprovechar para dar las gracias "a los que hacen posible está jornada electoral": los integrantes de las mesas, los interventores, los apoderados y los medios de comunicación.

La candidata nacionalista hará el seguimiento de la noche electoral en A Nave de Vidán, el recinto que ha venido haciendo de sede electoral del BNG en esta campaña.

¿Cuándo votarán el resto de candidatos?

El líder de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome tiene previsto votar alrededor de las 10:30 horas en el Centro Cardenal Cisneros de Ourense. Sin embargo, no es Pérez Jácome el candidato de DO a la Xunta, sino Armando Ojea, su número dos.

Marta Lois (Sumar) votará entre las 11:30 y las 12:00 horas en el IES Antón Fraguas del barrio de As Fontiñas de Santiago.

El candidato popular, Alfonso Rueda, votará sobre las 11:30 horas en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

También a las 11:30 votará el socialista José Ramón Gómez Besteiro en el Colegio Rosalía de Castro de Lugo.

Isabel Faraldo, de Podemos, votará a las 12:00 horas en el Centro Social Sagrada Familia de A Coruña

Álvaro Díaz-Mella, candidato por Vox, lo hará a las 12:45 horas en la Casa das Artes de Vigo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com