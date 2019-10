Una mujer de Barcelona se enfrenta a los CDR: "No puedo salir a la calle con esta mierda de gente"

Una vecina se ha enfrentado a los CDR tras los destrozos ocasionados en las calles de Barcelona durante una noche de protestas y disturbios en la capital catalana. "No puedo salir en mi propia ciudad tranquilamente porque están estos energúmenos que me pueden atizar con todo", dice la mujer en unas declaraciones recogidas por OK Diario.

"Los que nos 'la estamos comiendo' somos los ciudadanos de aquí. A mi me importan una mierda toda la historia esta de que es un tema político. ¡No! ¡Es un tema social, yo no puedo salir a la calle con esta mierda de gente!", dice la vecina ante las cámaras.

Tras esto se ha enfrentado con los manifestantes allí presentes, a los que ha dicho: "No tenéis ni idea de cómo funciona la ley ni la historia". "Los listos no pisarán la cárcel ni por asomo. A ti te tendrán como pringado", asegura dirigiéndose a uno de ellos.