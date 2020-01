Montserrat Bassa (ERC): "Me importa un comino la gobernabilidad de España"

En su discurso en la sesión de investidura a Pedro Sánchez, Motserrat Bassa ha reclamado la libertad de los políticos presos y también la nulidad de la sentencia. En alusión a algunos diputados. Bassa ha afirmado que "ya sé que la mitad de este hemiciclo se alegra de nuestro dolor e incluso lo querrían incluso mayor. Este sentimiento define su miseria y su concepto de democracia.

Interpelando a la bancada socialista, Bassa les preguntaba dónde está el PSOE, "¿dónde está el PSOE? ¿se alegra el PSOE de nuestro dolor? ¿Se siente satisfecho de que hayan sentenciado a mi hermana y sus compañeros a doce y trece años de cárcel? ¿se sienten orgullosos de los golpes que la policía propinaron a las personas que pacíficamente queríamos votar?". Unas preguntas que levantaron varios comentarios por parte de los diputados y obligaba a la presidenta de la Cámara a pedir silencio en varias ocasiones.

Bassa continuaba su discurso apuntando a Pedro Sánchez como "cómplice de la gran mentira sobre la violencia en Cataluña y ante todo esto, ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira, ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi Gobierno en la cárcel y en el exilio?", preguntaba. A lo que ella misma se contestaba: "Personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España".

Bassa explicaba esta afirmación argumentando que la indignación le haría votar un no "a un PSOE cómplice en la represión de nuestro pueblo y en la criminalización de la protesta y de nuestra juventud, pero cuando visto al puto cristal a Dolors, Carme, Oriol y Raúl, siempre me sonríen a mi rabia y me recuerdan que nosotros creemos en el diálogo y que queremos construir una república catalana e independiente desde la cordialidad con España". Bassa apuntillaba que su apuesta es creer en la paz y la palabra frente a la violencia y el odio, "por eso nosotros no somos como ellos".

En su opinión, para resolver el conflicto político, "si queremos que la mesa de diálogo sea provechosa, necesitamos esta empatía". Por tanto, "desde la rabia y la impotencia, desde la empatía necesaria, el escepticismo y plenamente fiel a una ideología pacifista y feminista que considera que los conflictos se resuelven dialogando, hoy votamos la abstención para darle esta oportunidad al diálogo y, finalmente hoy, desde esta tribuna, reivindicamos la libertad inmediata de Oriol Junqueras y la nulidad de la sentencia", concluía Bassa.