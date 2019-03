Monedero denuncia ante la Agencia de Protección del Estado y la Fiscalía las palabras de Montoro

En la rueda de prensa en la que ha presentado la factura de los trabajos de asesoría para varios países latinoamericanos, Monedero ha desmentido todas las informaciones publicadas sobre su trayectoria profesional y ha arremetido duramente contra Montoro y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por la "caza de brujas" a la que ha sido sometido en el último mes.

Además Juan Carlos Monedero, ha entregado a los periodistas una copia de una factura abonada por el Banco del ALBA, con fecha 31 de octubre de 2013 y en concepto de trabajos que se prolongan hasta el 31 de diciembre de 2014. La factura, con fecha 31 de octubre de 2013, es en concepto de trabajos que se prolongan hasta el 31 de diciembre de 2014 por valor de 425.000 euros. Sin embargo, Monedero no ha facilitado ni el contenido de dichos trabajos ni el contrato, alegando que son "confidenciales".

"He pedido permiso para poder enseñar la factura porque me había comprometido. Pero los estatutos del Banco del Alba confieren confidencialidad a sus trabajos. He firmado una cláusula de confidencialidad", ha asegurado durante su comparecencia, en la que también ha explicado que no podía revelar el contrato firmado por el mismo motivo.

No obstante, sí ha asegurado que el contrato se firmó a través de su empresa Caja de Resistencia Motiva 2, la cual se creó en octubre de 2013. Sobre el contenido, ha detallado que los trabajos realizados consisten, en términos generales, en un informe "muy voluminoso" y en varias consultorías a lo largo de 2014.

Monedero ha justificado así los ingresos de 425.000 euros que recibió por asesorar a gobiernos latinoamericanos sobre la posibilidad de una moneda única. Los ingresos los facturó a través de una empresa, Caja de Resistencia Motiva 2, creada en octubre de 2013. El propio Monedero dijo a 'El País' en enero que los trabajos se realizaron tres años antes. En el documento mostrado este viernes, una factura de 425.000 euros destinada al Banco del ALBA, figura el nombre de la empresa en el encabezamiento y su NIF.

Como concepto, consta la expresión "Honorarios de confección de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014". La operación no está sujeta a IVA.