Moncloa propone ahora modificar el delito de malversación con el apoyo de ERC

Con la sedición no basta. La propuesta del PSOE para eliminar ese delito y sustituirlo por otro más leve tiene ahora un segundo paso: modificar las penas asociadas a la malversación, que también afectan a varios líderes independentistas. Esa idea, que no descartó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ("los grupos sin libres de presentar enmiendas"), ahora ha sido confirmada por el ministro de la Presidencia.

"Se puede plantear modificar el delito de malversación"

"Se puede plantear modificar el delito de la malversación", ha asegurado Félix Bolaños, al mismo tiempo que ha negado que sea una exigencia de ERC a cambio de su apoyo a los presupuestos. Eso sí, no ha dado muchos detalles más: "necesito ver los papeles para estudiarlo", apostando por seguir "construyendo convivencia". Sánchez, recuerda Bolaños, heredó una "tensión insoportable", de ahí que se hayan tomado "medidas valientes para el reencuentro".

ERC exige el cambio en el Código Penal

El partido de Pere Aragonès no oculta que su intención pasa por ahí: reformar el Código Penal y volver a los estándares que tenía antes de la modificación que hizo el PP en 2015. "Tenemos que revertir esta situación para que lo que entonces no era delito, no lo sea ahora", ha dicho el presidente de la Generalitat de Cataluña. "Nos dejaremos la piel, como hemos hecho siempre", emplazando a los equipos negociadores a seguir dialogando y "batallando las cosas". Aragonès ha ido más allá: con este cambio, quiere "reducir el margen arbitrario de acción de los jueces". "Lo tenemos abierto y lo tenemos que abordar en el Congreso y el Senado", ha asegurado.

La posición oficial del Gobierno sobre el delito de malversación tiene también el respaldo de la ministra de Defensa. En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, Margarita Robles ha defendido que el delito de maversación "es muy desigual", porque "no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no".

Y un detalle más: durante su entrevista radiofónica en Rac1, el presidente de la Generalitat ha vuelto a repetir que "Cataluña votará en un referéndum" y que el objetivo de la negociación abierta con Moncloa es, precisamente, conseguir esa meta.