Los ministros se embarcan en una maratón de actos para defender el plan fiscal del gobierno

El gobierno ha salido este viernes en tromba a defender su reforma fiscal. Mientras el presidente del gobierno sigue recuperándose de la covid, diecinueve ministros se embarcan en una maratón de actos e intervenciones públicas en defensa del plan para rebajar de forma "selectiva" los impuestos a los que perciben menos ingresos. El mensaje es prácticamente el mismo: "El gobierno defiende la justicia fiscal para que haya justicia social". El argumento se repite de boca en boca. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, afirma que “podemos decir con orgullo que es difícil encontrarse un español que no se beneficie” de las medidas. Cree que el plan va a ayudar a los trabajadores y a los autónomos.

"El gobierno defiende la justicia fiscal para que haya justicia social"

El argumentario de los ministros se apoya en una segunda clave: "Los que más tienen, deben ser solidarios y correr con los costes extraordinarios". "Es de justicia", asegura Bolaños. "Llevamos desde marzo luchando contra los efectos de la guerra. Seguimos trabajando y doblegando la inflación".

La postura de la oposición

La oposición critica que el plan del gobierno deja fuera a la clase media y que no afecta a la cesta de la compra, que es, para el PP, el verdadero problema. Según Alberto Núñez Feijóo, "lo anunciado es una enorme decepción. Subir a las grandes rentas es un error". El líder de los populares ve posible una fuga de grandes capitales al país vecino: "El gran beneficiado es Portugal. Veo cómo muchos se han ido a Portugal. Y ahora hemos incrementado ese riesgo".

Varias comunidades gobernadas por los populares creen que el plan anunciado por la ministra María Jesús Montero puede invadir las competencias autonómicas. La consejera de Hacienda andaluza, Carolina España, ha anunciado que su equipo jurídico ya estudia presentar un recurso por invasión de competencias. Cree que se encuentra ante un “ataque” del gobierno a Andalucía.

La reacción de Ayuso

No es la única comunidad que podría presentar una medida similar. También se lo plantea Madrid. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "si invade competencias iremos a los tribunales. Estoy convencida de que con los nacionalistas no estaría pasando", dice. Ayuso opina que habría que bajar el IVA a los productos de la cesta básicos y no "anunciar supuestas bajadas que no van a ser efectivas". Cree que el impuesto de solidaridad es "un eufemismo" para tapar una "subida de impuestos encubierta".

El presidente de Cantabria, que gobierna con apoyo de los socialistas, ha anunciado también una rebaja del tramo de IRPF para los que ganen menos de 35.000 euros. Asegura Miguel Ángel Revilla que "hay una capa que no se puede considerar privilegiada que debieran de haber tenido una exención". Se ha mostrado crítico con la idea de bajar los impuestos de forma generalizada: "es un error", concluye.

En cambio, el socialista Ximo Puig, el primer presidente autonómico en desmarcarse de la política fiscal del gobierno, cree que el ejecutivo central ha avanzado "en la vía correcta. Tenemos que intentar ayudar a los que tienen mayores dificultades", afirma.