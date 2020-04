El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha tratado de quitar importancia a sus discrepancias con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre cómo y cuándo anunciar y poner en marcha el ingreso mínimo vital. También la ministra de Igualdad, Irene Montero, que achaca esta polémica al interés de algunos por mostrar polémicas en el Gobierno.

Escrivá ha subrayado que el calendario que se va a seguir es el que "siempre ha tenido la Seguridad Social en la cabeza": llevar la normativa al Consejo de Ministros en la segunda quincena de mayo para su posterior convalidación y despliegue administrativo. Y que la renta será, también como ha defendido Escrivá, permanente. Ha reconocido que se estuvieron discutiendo "temas de calendario" y de la forma de comunicar la renta mínima vital, que la rueda de prensa era "muy difícil" por temas de agenda de ambos y que la decisión de que fuera un comunicado la tomó el Ministerio de Seguridad Social. "Yo creo que lo que ha dicho (Iglesias) es consistente con lo que he dicho yo", ha señalado.

Irene Montero: "Hay gente interesada en la polémica"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha negado que haya habido descoordinación en el Gobierno en la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. "Hay que distinguir los debates, que son buenos, de las polémicas", aseveró. Lo dijo en una entrevista en RNE al ser preguntada por la descoordinación entre el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, sobre esta nueva prestación: "Si el Gobierno no reflexionase para afrontar esta emergencia sanitaria seríamos unos inconscientes y esto no se puede afrontar poniendo el piloto automático. Pero que no haya dudas, vamos todos a una". Agregó la titular de Igualdad que lo que ocurre, justificó, es que "hay gente que está interesada en que haya polémicas en el Gobierno y eso no es verdad. Estamos frenando la emergencia sanitaria y creando un escudo social para los hogares que más lo necesitan como los monoparentales, que son en su mayoría mujeres". Además, negó Montero que con esta nueva prestación social su partido, Unidas Podemos, busque réditos electorales."No voy a entrar en esa polémica. Todos saben lo que pensamos" sobre ese tema desde hace tiempo. "Esos planteamientos solo buscan polemizar" dar a entender que el Gobierno está dividido y "no es así", concluyó.

Características

Según Escrivá, la renta mínima que ultima el Gobierno será compatible durante un tiempo con un salario para que no desincentive la búsqueda de empleo como ha ocurrido con otras prestaciones. Ha apuntado que en otros programas en los que no han existido estos incentivos a la búsqueda de empleo "puede haber tentación a agotar la prestación y no activarse en el mercado de trabajo". Esta prestación, que complementará otras ayudas o ingresos del hogar hasta un umbral mínimo de subsistencia, va a tener esos incentivos de forma que "durante un tiempo" será compatible con un nuevo salario, además de incluir itinerarios de inclusión en el mercado de trabajo o previos a este, por ejemplo, en casos de problemas de drogadicción o mentales. Para ello, ha subrayado, se trabajará de forma estrecha con los servicios sociales de Ayuntamientos u organizaciones como Cáritas más conocedoras de las realidades de estos hogares, unos 3 millones, a los que podría llegar la renta que busca combatir los problemas de extrema pobreza que tiene España. Sobre el coste de la medida, Escrivá ha evitado cuantificarlo aunque ha reconocido que estará en el "rango más alto" de sus previsiones y que se financiará con impuestos vía Presupuestos Generales del Estado.