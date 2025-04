El ministro Ángel Víctor Torres, operado con éxito del cáncer que anunció en marzo: "Todo ha salido muy bien"

Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha sido operado con éxito del cáncer que anunció públicamente hace unas semanas. Según fuentes del ministerio consultadas por Europa Press, "todo ha salido muy bien" y el pronóstico es positivo.

Si todo evoluciona como hasta ahora, está previsto que Torres pueda reincorporarse a sus funciones ministeriales en un plazo de entre dos y tres semanas. El equipo médico que lo atiende supervisará su recuperación antes de dar luz verde a su regreso a la actividad pública.

Un mensaje optimista

El pasado 23 de marzo, durante el cierre del congreso insular del PSOE en Gran Canaria, Torres comunicó que se le había detectado un cáncer operable. "Me he hecho unas pruebas médicas, que han determinado que tengo unos tumores cancerígenos, que tenemos que tratar, es operable, tenemos fecha a finales de abril. Las cosas caminarán, seguiré en activo y regresaremos más fuerte", expresó ante la militancia socialista, recibiendo una calurosa ovación.

A pesar del diagnóstico, Torres se mostró firme en su voluntad de seguir en activo mientras los médicos lo permitieran. "Estaré hasta que los médicos me digan que tengo que parar, me operaré y regresaré cuando los médicos me digan que ya puedo regresar y, por tanto, lo encaro con el optimismo de que va a salir bien, estoy convencido de ello", afirmó en ese momento.

El ministro accedió al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el año 2023. El político conoció que estaba enfermo hace aproximadamente dos meses, cuando los médicos le detectaron un problema en la próstata, y debido a la operación, su agenda pública se ha anulado durante el tiempo que sea necesario para su total recuperación. Por ello, aseguraron que no iba a haber ninguna delegación de competencias por parte del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y que seguiría estando a todos los efectos al frente de este departamento.

