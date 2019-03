Desde la dirección del PP insisten en que Mayor Oreja "no es un verso suelto del partido"

La decisión de Jaime Mayor Oreja de no encabezar la lista del PP ha sido algo personal. Eso es lo que insisten desde el paretido: ni hay división, ni Mayor Oreja lo ha decidido por diferencias en la lucha contra ETA, ni es un verso suelto, como ha destacado la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal.

Y las quinielas dicen que el hueco que dejará el del PP en el Parlamento Europeo podría ser para el ministro Arias Cañete, también perseguido por la prensa junto al propio Jaime Mayor Oreja.

A la pregunta de si va a ser cabeza de lista del partido en las europeas, responde: "No he tenido ninguna conversación con el presidente del partido sobre este tema". Además, el ministro insiste en que "en política estoy al servicio de mi partido, no de mis propios gustos e intereses".

Por último, sobre si se vuelve a ver en el Europarlamento, Cañete asegura que "fue una experiencia muy interesante pero el Parlamento cada vez tiene más poderes".

Desde el PP dicen que es pronto para anunciar nombres, pero podrían llegar pronto: en la convención nacional del partido, el próximo fin de semana.