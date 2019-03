Mas pide que el Congreso "escuche sin broncas" la "mano tendida" de Cataluña

El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha pedido a España que escuche "la voz de los catalanes, que quieren hablar con concordia y espíritu de negociación". "Espero que se nos escuche y con interés", ha añadido, yha subrayado que, si se recibe un 'no' de la Cámara baja, se seguirá con la senda soberanista "serena y democráticamente".

Antes de presidir la reunión de la nueva junta rectora del Instituto Ramon Llull, el presidente catalán se ha referido al pleno del Congreso del 8 de abril, en el que se debatirán tres propuestas de petición de delegación de competencias a la Generalitat para la convocatoria de referendos, dos de diputados catalanes en la Cámara baja y una tercera del Parlament.

El presidente catalán ha justificado que no sea él quien defienda la propuesta en Madrid porque es una iniciativa de la Cámara catalana y no del Govern -ha recordado que el president Pasqual Maragall tampoco intervino en el pleno del Congreso por el Estatut- y no ha revelado si acudirá a la tribuna de invitados de la Cámara baja: "Ya lo veremos", ha dicho.

Mas ha dicho que se teme un 'no' por respuesta, pero ha querido poner en valor que es una petición que se hace "con la mano tendida" y que "no se podrá decir" que no se hace "donde toca y de acuerdo con la Constitución", porque se pide poder convocar la consulta en virtud el artículo 150.2 de transferencia de competencias.

Para Mas, esta iniciativa demuestra el "ánimo de colaboración y de entendimiento" de las instituciones catalanas que, ha dicho, le gustaría ver en el Estado en lugar de la "campaña del miedo permanente y de bronca excesiva". "Que dejen unos días el vocerío, la descalificación o la campaña que alimenta el miedo y escuchen la manera de exponer su realidad que tiene un país como Cataluña", ha pedido.