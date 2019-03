La marcha 'Desobediencia 2014' en Barcelona concluye con graves altercados

Más de un millar de personas han iniciado una marcha bajo el lema #desobediencia2014, contra los recortes y las reformas legales emprendidas por el Gobierno central sobre el aborto y el proyecto de ley de seguridad ciudadana.

La manifestación, no notificada y que no ha comunicado su recorrido, ha arrancado en plaza Catalunya, ha subido por paseo de Gràcia y ha girado en Gran Via de les Corts Catalanes, encabezada por dos grandes pancartas en las que se puede leer 'Desobediencia 2014' y 'Jo també estava al parlamenta i ho tornaria a fer'.

En la marcha fueron visibles numerosas banderas de la CGT, representantes del colectivo de los yayoflautas y alguna bandera republicana, así como también se han escuchado gritos a favor del aborto libre y gratuito, en medio de un dispositivo policial que ha sumado 15 furgonas de los Mossos d'Esquadra en algunos tramos.

En el tramo final de la manifestación, en dirección al Parlament, algunos manifestantes han reventado los vidrios de una entidad financiera en la calle Princesa, han hecho pintadas en establecimientos y han quemado algunos contenedores. Los Mossos intentan ahora disolver a los manifestantes a la altura de la Via Laietana, para lo que han lanzado algunos botes de humo.

Entre los manifestantes, seguidos por un fuerte dispositivo policial, se han visto pancartas con otros lemas, como "Yo también estaba en el Parlament", un eslogan con el que algunos manifestantes han hecho pintadas en sucursales bancarias y comercios. El 15 de junio de 2011 cientos de personas rodearon el Parlamento de Cataluña para impedir la aprobación del primer gran paquete de recortes en sanidad, educación y derechos sociales del gobierno de Artur Mas, un asedio en el que hubo agresiones a diputados, cargas policiales y el presidente de la Generalitat tuvo que llegar a la sede del Parlament en helicóptero.