Mas, sobre el registro en CDC: "Había medios avisados, buscan el espectáculo y hacer daño"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha comparecido en el Parlamento catalán para explicar el registro de la Guardia Civili y la Fiscalía a la sede de CDC.

Mas ha dicho que se trata de la segunda operación de la Fiscalía en un mes sobre la sede de un partido político y se ha quejado de que los medios de comunicaicón estuvieran presentes antes del registro, algo que ha calificado de "curioso" y ha afirmado que ello significa que "se busca el espectáculo" y "hacer daño a un partido concreto".

No obstante, el presidente de Cataluña ha dicho estar "completamente a favor de que se investigue si hay fiscales que creen que hay alguna irregularidad". Pero considera que en esta segunda investigación "han ido más lejos y no se han limitado a un partido, también a un organismo de la Administración Pública, que es la Generalitat, del que me siento responsable".

"La contatración pública en la Generalitat es impecable" ha subrayado Mas en el Parlament, y ha insistido en que "no existen errores ni posibilidades de influir de un modo partidista o personal sobre ese sietma de contratación pública".

Mas dice que, lo que Anticorrupción, "que depende de la Fiscalía General del Estado en Madrid", ha matizado, lo que se está investigando "creo que son tres cosas":

1. "Si la Fundación de CDC, Catdem, recibía aportaciones de empresas". Mas ha dicho que "no hay que investigarse, es cierto, está en la contabilidad del partido y no se esconde nada", ha señalado. "No hay que montar esta parafernalia para saber eso", ha añadido el president, que dice que la ley lo permite, por lo tanto "no lo criminalicemos", porque "puede parecer que s eintenta dejar a una política en inferioridad de condiciones".

2. "Catdem recibía ese dinero y era CDC quien le hacía facturas para capturarlo". La respuesta, ha dicho Mas, que "también es verdad". "CDC facturaba su propia Fundación, y ello está en el Tribunal de Cuentas", ha afimado.

3. "Si existían empresas que aportaban recusos a CDC que eran favorecidos por los órganos de la Generalitat". Artur Mas ha dicho que "para que haya posibilidad de favorecer, el sistema debe permitirlo, y tenemos un sistema de contratación pública que no lo permite".

Tras ello, Mas ha querido hacer una conclusión propia, y ha dicho que "llevamos diez años seguidos de investigación de la Fiscalía y de las policías, en la que lo registran todo y lo examinan todo. Diez años con una lupa encima, y en diez años investigándolo todo, no existe ni una sola sentencia que haya podido demostrar nada".

Arrimadas a Mas: "Más que caza mayor, están intentando pescar a peces gordos"

La líder de Ciutadans en el Parlament, Inés Arrimadas, ha advertido al presidente catalán en funciones de que "más que caza mayor" contra CDC, se está intentando pescar a los peces gordos de la corrupción", con una investigación sobre presunta corrupción en ese partido que, a su juicio, le impide volver a repetir al frente de la Generalitat.

"Ha venido a decir que no hay irregularidades relacionadas con la contratación pública, niega una de las bases de la lucha contra la corrupción de este país. Hay que tener muy pocos escrúpulos para hacer creer que la contratación es infalible", ha señalado.

A su juicio, eso "no se lo puede creer nadie, porque sabe mejor que nadie que lo que pasa en la contratación no es solo lo que aparece en los papeles del expediente, sino que hay muchas detrás", ha dicho, ironizando además con que Mas le ha recordado a Mariano Rajoy, porque "no ha nombrado ni una sola vez a su tesorero".

Iceta cree que la "losa" de la corrupción impide a Mas aspirar a Presidencia

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha sugerido a Mas que la "pesada losa" de los presuntos casos de corrupción, le impide volver a aspirar a la Presidencia, y le ha recordado que "no es Cataluña la que está siendo atacada, sino que es CDC a la que investigan".

"Desde el máximo respeto personal e institucional, ¿considera que en este contexto está en condiciones de seguir aspirando a volver a presidir la Generalitat? La pesada losa de estos presuntos casos de corrupción, lejos de disminuir, aumenta cada día que pasa ¿No cree que esta losa ha acabado convirtiéndose en una hipoteca política insoportable?", ha cuestionado el dirigente socialista.

El PP pide a Mas un "arrebato de sentido común" renunciando a ser president

El portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, ha reclamado a Mas que tenga un "arrebato de sentido común" renunciado, por "ética", a aspirar a la reelección, y ha calificado de un "engaño más" su comparecencia de hoy en la cámara catalana.

Rodríguez ha pedido a Mas que renuncie a ser de nuevo el jefe del ejecutivo catalán, no solo por motivos políticos, también "éticos". "Le deseamos que sea la última vez que comparece como president, y no por falta de apoyo de la CUP -en la investidura-, sino por un arrebato de sentido común. Asuma su responsabilidad y renuncie a presidir la Generalita", ha dicho el diputado popular.

Herrera pide a Mas que diga por qué CDC y PP concentran el 91% de donaciones

El portavoz de ICV-EUiA, Joan Herrera, ha pedido que diga por qué CDC y PP "concentran el 91% de las donaciones de empresas" y que aclare si esto guarda una relación con la adjudicación de obra pública.

Según ha indicado Herrera ante la Diputación Permanente, Mas "tendría que comparecer como presidente de CDC" y no como presidente de la Generalitat en funciones, y ha recordado que el caso de presunta corrupción que se investiga y que está vinculado con CDC se inicia con denuncias de concejales de otros partidos.

ERC pide a Mas que depure responsabilidades y "haga limpieza" en CDC

La portavoz de ERC, Marta Rovira, ha pedido al presidente de la Generalitat en funciones, que depure responsabilidades políticas y "haga limpieza" dentro de su partido, CDC, para evitar que recaigan sobre él acusaciones de corrupción.

Rovira ha pedido a Mas, que aclare si él estaba al corriente de las donaciones de empresas que eran adjudicatarias de obras públicas de la Generalitat.

También ha reclamado saber quién es el máximo responsable de las finanzas de CDC, que no haya dilaciones innecesarias en la tramitación judicial del caso, y si Mas va a asumir responsabilidades políticas y va a depurar del partido a los responsables de la presunta trama corrupta.