Mas asegura que el derecho a decidir "no tiene nada que ver con el nacionalismo"

EN UN ARTÍCULO DE OPINIÓN EN 'LE FIGARO'

El presidente catalán dice que su intención "no es levantar fronteras" y vincula el catalanismo con un "profundo europeísmo". Mas asegura que los catalanes "no piden nada que no se haya reconocido ya a otros pueblos", y cita los casos de Escocia y Québec, doned fue rechazada, y Lituania y Montenegro, donde sí triunfó el independentismo. Asimismo, defiende que los catalanes no tienen el menor problema con el resto de españoles.