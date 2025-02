Mariano Rajoy, sobre Ábalos: "En 2018 le dije que para dar lecciones se tienen que dar las condiciones, si no lo mejor es callarse"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acudido este jueves a 'El Hormiguero' y ha abordado la actualidad política. Rajoy ha hablado sobre el exministro socialistaJosé Luis Ábalos. Afirma que "el argumento que dio Ábalos en su moción de censura era la corrupción del gobierno. "Le contesté entonces: es que ningún miembro de mi gobierno ha sido condenado en una sentencia que utilizaron en la moción. Ni siquiera han sido juzgados. Fíjese como es la vida. Para dar lecciones se tienen que dar las condiciones. Si no lo que tiene que hacer es callarse. Eso se lo dije en 2018, naturalmente no sabia lo que iba a pasar después".

Rajoy ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez e insiste en que ningún miembro de su gobierno "fue como tal juzgado ni condenado". "Lo que vemos ahora es notable. No solo es la corrupción. El problema son las instituciones. Lo que está sucediendo con los jueces es grave. Afecta a la calidad democrática de nuestro país. No se puede arremeter contra el poder judicial", lamenta el exjefe del Ejecutivo.

"Ahora desde la portavocía se critica a jueces concretos porque no hacen lo que parece bien al Gobierno. Esto desde el punto de vista de la calidad democrática de un país es enormemente preocupante. Es el tema más preocupante en nuestro país. Además, ha hablado sobre la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el borrado de sus mensajes: "En cualquier país del mundo el fiscal general del Estado no podría seguir en su cargo. Lo digo como lo pienso y lo piensa mucha gente que ha votado a quienes están en el Gobierno. Es un disparate que el que tenga que perseguir el delito esté en esta situación. No es un tema ideológico. Es un tema de democracia que no es lo mismo que ideología".

Su solución al problema de la vivienda

También ha dado lo que para él sería la solución al actual problema de la vivienda. Aunque asegura que es un tema que "no es fácil", defiende la "libertad" y el "no regular al empresario".

"Aquí se habla mucho pero nadie hace nada. Sobre todo quien tiene la responsabilidad más importante. Haga algo, ya lleva 6 o 7 años en el gobierno. Lo más importante es poner suelo a disposición de quien quiera promover y construir. Mucha menos regulación. Necesitamos más libertad y creer en la gente. Libertad para el empresario y no regular al empresario ni hacer un decreto cada día cambiándolo en relación al del día anterior", afirma el expresidente popular.

Mariano Rajoy, sobre el actual PP

Mariano Rajoy considera que "el PP está haciendo las cosas bien". "Va de primero en todas las encuestas salvo las que hace el Gobierno. Gobierna una mayoría de comunidades en España y muchos Ayuntamientos. Está haciendo lo que tiene que hacer", manifiesta el expresidente del Gobierno. "Lo que pasa es que se está produciendo algo notable. Todos los días hay una bronca entre el partido del Gobierno y los que lo apoyan. Las peleas no son solo con los socios, si no con los que están en el Gobierno", apostillaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com