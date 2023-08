María Jesús Montero asegura que trabajarán para que Luis Rubiales "no vuelva a dirigir el fútbol español"

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno va a trabajar para que Luis Rubiales "no vuelva a dirigir el fútbol español".

En unas declaraciones emitidas por la cuenta oficial de Twitter del PSOE, Montero ha subrayado que Rubiales "no puede volver a dirigir el fútbol en este país. Una persona que miente, una persona que ha hecho gala de no haber entendido nada de lo que significa la lucha por la igualdad en un área tan importante como el deporte no puede tener en sus manos la dirección del fútbol de este país".

La ministra también ha aprovechado para criticar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por no hacer referencia a este asunto durante su discurso en Pontevedra: "No le hemos escuchado ninguna palabra de condena al señor Rubiales", mientras que ha lamentado que continúe poniéndose "de perfil en una política en la que tiene alianzas con Vox y que están perjudicando también el debate de la sociedad respecto a la lucha por la igualdad y contra cualquier forma de agresión y de violencia de género".

"Sería bueno que, en sus palabras y en su boca, el señor Feijóo condenara la actitud del señor Rubiales, como han hecho la inmensa mayoría de los líderes políticos. Eso sí, sin que hayamos contado con la opinión del señor Abascal, tampoco con la opinión del señor Feijóo, porque probablemente tienen un problema a la hora de expresar su propia visión de estos hechos", ha añadido.

En el vídeo, Montero también ha querido felicitar a las jugadoras de la Selección española de fútbol femenino por su logro en la Copa del Mundo, haciendo hincapié en la necesidad de poner fin a la violencia machista. "Ni un día más. Se acabó, se acabó el que la violencia machista sea un elemento que se normaliza por parte de alguno. Se acabó entender que determinados gestos sí son posibles con las chicas, pero no con los chicos", recalcando que este hito histórico quede empañado por unas "actitudes que son intolerables y que no las vamos a volver a permitir".

La FIFA suspende provisionalmente a Rubiales

La FIFA ha anunciado en un comunicado la suspensión provisional de Luis Rubiales: "El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Ivan Palacio (Colombia), en uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), ha acordado en el día de hoy la suspensión provisional del Sr. Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional".

"Esta suspensión, que será efectiva desde el día de hoy (26 de agosto), se extiende por un periodo inicial de noventa días, y en tanto en cuanto se tramita el procedimiento disciplinario abierto por esta Comisión Disciplinaria contra el Sr. Luis Rubiales el pasado jueves 24 de agosto", añade el comunicado.