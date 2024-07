Manuel Chaves, tras la sentencia del TC: "Quiero olvidarme del pasado y mirar hacia delante"

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha asegurado que tiene un "sentimiento contradictorio" y "agridulce", tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula su condena por el caso de los ERE. Ha sido durante su primera entrevista en televisión concedida, después de nueve años, a Canal Sur. "Quiero olvidarme del pasado y mirar hacia delante", ha reconocido Chaves.

Aunque el Tribunal Constitucional solo ha estimado parcialmente los recursos de amparo interpuestos por los ex altos cargos de la Junta de Andalucía, para Chaves ha quedado claro que no hubo ninguna trama. "La sentencia del TC nada más hay que leerla y acudir al fallo que dice de una manera clara y expresa que las sentencia de la Audiencia y el Supremo están anuladas. Por lo tanto, nosotros ahora mismo no tenemos ninguna condena", ha subrayado.

El pasado jueves, desde la sede regional de los socialistas, el expresidente señaló al PP como responsable de la trama de los ERE. Chaves acusó a los populares de buscar "tumbar un gobierno" a través de una "operación política y mediática". Unas declaraciones en la que ha vuelto a incidir en esta entrevista. "Ha habido una instrucción que más que perseguir la pista del dinero buscaba ir a la cúspide de la pirámide de la Junta de Andalucía y sobre esa base judicial el PP montó una operación política y mediática", ha insistido.

Se siente respaldado por su partido

Chaves ha reconocido sentirse respaldado por su partido, que -tal y como asegura- nunca le forzó a dejar el acta. "Hay una cierta leyenda sobre eso. Lo hicimos por respeto a nuestro partido, por no hacerle daño y porque tenía sus normas. Éramos conscientes de que teníamos que asumir nuestra responsabilidad política", ha afirmado.

Sobre su intención de recuperar el carnet del PSOE, Chaves ha confirmado que "todavía no" lo ha solicitado, pero que "hay tiempo".

El expresidente de la Junta de Andalucía ha valorado positivamente la política del PSOE y ha defendido los indultos y la amnistía concedidos. "El Gobierno lo que ha hecho es intentar un ambiente de pacificación y convivencia en Cataluña", ha opinado.

Finalmente, sobre la citación del juez Juan Carlos Peinado a Pedro Sánchez para declarar sobre la investigación a Begoña Gómez, Chaves lo ha comparado con los ERE. "No he seguido muy de cerca el tema, pero me recuerda al proceso de instrucción de los ERE, a la búsqueda de la cúspide", ha afirmado.

