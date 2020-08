Madrid acusa a Fernando Simón de ser "un político, no un científico" tras la polémica por los asintomáticos

El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha acusado este sábado al doctor Fernando Simón de ser “un político, no un científico, que no tiene ninguna credibilidad”. En rueda de prensa para informar de la aportación de la Comunidad de Madrid al sistema de financiación autonómica, el consejero ha pedido además a Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, asumir “la responsabilidad por el hecho de que España ya sea el país con un mayor número de contagios de toda Europa: esa sí es su responsabilidad y no tratar de señalar a Madrid y ofrecer datos que no existen”.

Se refería así el consejero a la controversia estos dos últimos días por los datos de detección de asintomáticos en la región, que, según el Ministerio de Sanidad, es muy inferior a la media nacional y que la Consejería de Sanidad defiende que es incluso mayor a la de otras muchas comunidades autónomas.

Fernández-Lasquetty ha calificado el dato ofrecido por Simón de “falsedad” y le ha acusado de no haberlo contrastado con Salud Pública del Gobierno regional con la finalidad de "desacreditar a la Comunidad y de poner a la opinión pública en su contra”.

“No se tomó la molestia de hablar con Salud Pública para comprobar cómo eran de veraces esos datos. Ese es un comportamiento bastante poco científico y que demuestra que Simón es un político, no es un científico”.

A su juicio, Simón “no tiene ninguna credibilidad, no se guía por criterios científicos sino políticos, en ese caso además muy claramente con criterios de discriminación hacia la Comunidad de Madrid”. Ha insistido en que, a pesar del incremento de casos diarios de contagio en la región, ello no está teniendo incidencia en el sistema sanitario y que la actual situación no es comparable a la de los meses de febrero y marzo.