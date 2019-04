Ingenio en las redes con 'memes' ante la posibilidad de unas elecciones el 25 de diciembre

El 25 de diciembre sería la fecha escogida en caso de volver a las urnas. Una posibilidad que ha dejado imagenes en la red, como la de un debate a 4 decorado con ambiente navideño o la de los candidatos convertidos en burbujas.

Los internautas no han perdido el tiempo y se han puesto manos a la obra para poner en la red "memes" como el de las muñecas de Famosa caminando hacia el portal de Belén pero con el mensaje de que tiene que ir primero a votar.

Hay quien le gusta el día 25, celebran con entusiasmo y piden que les toque estar en una mesa electoral. No podían faltar los cuñados, muchos piensan ya en una Nochebuena de reflexión, en la que no sabemos si habrá o no discurso del Rey.

Ojalá unas terceras elecciones, dicen algunos, porque el ganador sería la red y todos sus memes. De momento, Papá Noel se prepara para conseguir el regalo más difícil de la historia: traernos, por fin, un presidente.