Los lapsus de Alberto Garzón que han desatado las burlas en las redes sociales

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha convertido este domingo en trending topic tras dar 'dos patadas al diccionario' durante su intervención en la reunión de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida, en la que habló sobre las protestas por Pablo Hasel.

Durante su discurso en el acto telemático, Garzón dice: "pensemos que estas leyes que ya hemos 'proponido' cambiar". Este no fue el único error que cometió el ministro, ya que previamente había dicho: "Se está poniendo de manifestación en los últimos días", cuando en realidad es 'poner de manifiesto'.

Los lapsus de Garzón se convirtieron este domingo en trending topic y el ministro fue el protagonista de los memes de la jornada.

Al ver el aluvión de memes que se desencadenó tras sus errores, Garzón decidió reconocer en Twitter que se había equivocado. "Vaya... Esta mañana he dicho 'proponido' en vez de 'propuesto'. Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir... o quién sabe: porque una de las cosas que tiene hablar - y en general hacer cualquier cosa- es que te puedes equivocar", ha escrito el ministro.