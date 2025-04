López Miras deja en el tejado de Vox los presupuestos y descarta un adelanto electoral: "Será porque a otro partido no le interesa"

El presidente de la Región de Murcia Fernando López Miras ha respondido a una de las preguntas más esperadas. ¿Habrá acuerdo entre PP y Vox sobre los presupuestos? Ante la cuestión planteada por el Director General de Antena 3 Noticias, López Miras ha señalado que "nada que tenga que ver con la Región de Murcia y los presupuestos nos indica que no vayan a poder aprobar los presupuestos. Si no se aprueban los presupuestos de la Región de Murcia será porque a otro partido no le interesa", ha sentenciado en un acto de 'La Razón'. Además, ha descartado convocar elecciones en el caso de no tener cuentas para este año, ya que las aprobó en 2024.

"Si no se aprueban (los presupuestos), será porque respondan a intereses que nada tienen que ver con la Región de Murcia. Serán intereses nacionales, políticos, partidistas, pero no con los presupuestos de la Región", ha señalado el también presidente del PP en la comunidad murciana en el desayuno informativo organizado por el diario 'La Razón', haciendo referencia así al partido de Santiago Abascal.

Tras señalar que para los ciudadanos "es mejor tener presupuestos que no tenerlos", López Miras resalta que de ninguna manera convocaría elecciones anticipadas si no logra los apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas públicas de 2025, porque "el año pasado ya se aprobaron unos presupuestos con Vox que fueron buenos". Considera que la situación de la Región de Murcia "no es comparable" con la del Gobierno de España, que sí debería verse abocado a comicios generales porque "ni siquiera ha presentado unos presupuestos en toda la legislatura". Sin embargo, "es muy diferente" en su gobierno, que pese a no tener apoyos suficientes para unos presupuestos en 2025 si los sacó en 2024

"Lo que no es normal es que vayamos al tercer año de legislatura sin presentar unos presupuestos y vulnerando un mandato constitucional", ha criticado el popular, haciendo referencia a las dificultades que está teniendo el Gobierno de Pedro Sánchez para pactar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Sobre el retraso en acordar los presupuestos

Tras ser ser cuestionado sobre los gestos que ha tenido su Ejecutivo con Vox en materia migratoria y también contra parte del Pacto Verde Europeo, López Miras ha instado a "preguntar al otro partido" si son suficientes para que los ciudadanos de Murcia acabarán teniendo o no presupuestos.

Con todo, se ha mostrado convencido de que el retraso en acordar los presupuestos tiene más que ver "con la forma en la que teatraliza" el partido de Santiago Abascal, y que una vez que estén de acuerdo en el rechazo a la inmigración ilegal y a "aquellas políticas del Pacto Verde que están perjudicando a nuestro sector primario" habrá pacto para los presupuestos.

