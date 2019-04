Lita Cabellut es la artista española en activo más cotizada del mundo

"Para mi fue el día más importante de mi vida, fue el encontrarme con un nuevo mundo, entonces tenía 13 años. Yo no sabía leer ni escribir". Así relata Lita Cabellut la primera vez que visitó El Prado.

Hija de una gitana prostituta, se crió en la calle sin escuela y sin padres pero su suerte cambió cuando fue adoptada y su nueva familia le abrió los ojos al mundo del arte.

"Cuando la gente me pregunta cuándo supe que quería ser pintora respondo que a los trece años. Recuerdo perfectamente aquel día" cuenta la artista mientras se le pone la piel de gallina.

Hoy es la pintora española viva más cotizada del mundo. "Nunca me olvidaré de donde vengo, el camino ha sido muy largo y que la gente me quiera es algo que siempre he deseado desde pequeñita" relata Lita Cabellut.

De la calle a las mejores galerías de Nueva York, Hong Kong, Londrés o París. Sus retratos cuelgan en museos de todo el mundo y colecciones privadas y muestran caras desgarradas, realistas y cargadas con la fuerza de los personajes que conoció en los bajos fondos de Barcelona cuando era una niña gitana en la que nadie se fijaba.

La pintora cuenta: "Mucha gente me ha dicho que no me veía cuando era pequeñita. Eso es porque mis cuadros son gigantes, es que he querido que me vieran, he querido que me escucharan"

Y la han visto y oído en todo el mundo, ya es hora de verla también aquí, en su país.