La ministra de Exteriores confirma el cambio de criterio del Gobierno con las 'embajadas' catalanas

La ministra de Asuntos Exteriores, de la UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha pedido a la Generalitat "juego limpio" en el uso de sus delegaciones en el exterior porque si no el Gobierno tomará medidas con "racionalidad", si bien no ha querido entrar a valorar si cree que encaja dentro de esos límites ejemplos como el de la 'embajada' catalana en Bruselas, en donde ha dado varias ruedas de prensa el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. "Eso pertenece a la delegación catalana, si le quiere dar una habitación o no. Quiero pensar que lo importante es qué es lo que se haga con esa delegación. Si le quiere ofrecer una sala donde sentarse, eso ya verá la delegación de la Generalitat de Cataluña o no", ha expresado la ministra en una rueda de prensa en Bruselas.

González Laya ha evitado también comparar su visión con la de su predecesor en el cargo, el ahora Alto Representante de la UE, Josep Borrell, pero ha subrayado el compromiso de "asegurarnos de que no solo se cumple la letra sino también el espíritu de la norma" sobre la apertura de delegaciones de las Comunidades Autónomas en el exterior y que ha resumido en "coexistencia y relaciones respetuosas". "Evidentemente el papel del Gobierno de España es asegurarse de que todas las delegaciones que una Comunidad Autónoma abra en el exterior responden a los criterios de legalidad vigentes en España", ha indicado la nueva jefa de la diplomacia española, al ser preguntada por si el Ejecutivo de Pedro Sánchez vigilará las llamadas 'embajadas' de Cataluña. Así, González Laya ha recalcado que toda comunidad autónoma "tiene derecho" a tener oficinas en el exterior, pero siempre que respete el "juego limpio" en las relaciones y en la proyección exterior. "Cuando no lo haya -ha añadido_tendremos que tomar las medidas necesarias. Todo esto con bastante racionalidad".

Visión reduccionista de España Global

En cuanto a si prevé cambios en España Global o mantendrá el rumbo marcado por Borrell, que centró la labor de este organismo en combatir los esfuerzos del secesionismo por dañar la imagen del país, González Laya ha dicho que es pronto para dar más detalles sobre sus planes de legislatura pero que el Ministerio seguirá teniendo entre sus objetivos poner en valor la imagen de España en el exterior. Con todo, ha considerado "bastante reduccionista" pensar que el mandato de España Global se centrará en contrarrestar la estrategia independentista, aunque subraya que el objetivo y mandato de esta plataforma es proyectar una imagen "positiva" de España en el exterior.