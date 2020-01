JxCat, en la investidura a Pedro Sánchez: "Ayer se puso en marcha un nuevo golpe de Estado"

"Comenzamos el año con otro pleno de investidura donde Pedro Sánchez ha acudido con otro talante, con otro tono..." señala Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya.

"Le hemos escuchado con mucha atención hablando de la libetar plena. Aunque no lo ha hecho para acordarse de los políticos presos. Sí lo ha hecho Pablo Iglesias y con ello quiere agradeserlo", señala Borrás.

Los independendtistas estamos sometidos al capricho de la justicia española.

"Los independentistas estamos sometidos al capricho de la justicia española, así que yo le quiero hacer unas preguntas: ¿es consciente de que en el país que usted aspira a presidir la democracia se ve atropellada día tras días por todos los aparatos del Estado? ¿Que es de una miopía política apabullante que la Abogacía del Estado llame a Llarena para que pida retirar la inmunidad a Puigdemont y Comín?". Y continúa: "¿Quién más debe decirles que se equivocan? Lo ha hecho Amnistía Internacional, lo han hecho tribunales de Alemania, de Bélgica, de Escocia...". Según Borràs, Oriol Junqueras debe salir de prisión por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en la que afirmaba que en el momento en el que fue juzgado por el Supremo por su papel en el procés sí tenía inmunidad parlamentaria al haber sido elegido como eurodiputado el pasado mayo en las elecciones europeas"

"Nosotros somos independentistas exigentes, los nacionalistas son ustedes".¿Qué opinión le merece la decisión de ayer de la JEC de que Oriol Junqueras no pueda tomar su credencial como eurodiputado? También dice que de usted no depende la JEC, aunque mejor no preguntamos de quién depende", señala Borràs.

"Dirá que la JEC no depende de usted ni de la Policia que derriba puertas y apunta a niños con metralletas para inventarse delitos de terrorismo inesistentes como los CDR y las detenidas el 23 de septiembre, seguramente tampoco dependen de usted los 155.2.0 en forma de decretazo digital".

Abandonaron el pleno cuando hablaba Abascal

Los diputados de Junts per Catalunya (JxCat) han abandonado este viernes el Pleno del Congreso en protesta por la intervención del presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha comenzando su discurso del debate de investidura pidiendo la detención inmediata del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Quim Torra debe ser detenido", han sido las primeras palabras de Abascal al subir a la tribuna del hemiciclo, remarcando que la Generalitat de Cataluña está "en total y absoluta rebeldía" tras la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar al presidente catalán por haber sido condenado por desobediencia.

A su juicio, la respuesta de Torra ante la resolución de la JEC ha sido "una declaración clarísima de rebelión y de desobediencia de nuevo", por lo que "debe ser detenido".