JxCat condiciona la continuidad del Govern y los Presupuestos a que Quim Torra sea diputado

Más información Torra reta al Parlament a que defienda su escaño a pesar de haberlo perdido

El vicepresidente del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha condicionado este lunes la continuidad del Govern y la aprobación de los Presupuestos a que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, siga siendo diputado en el Parlament. Así lo ha advertido en rueda de prensa en la cámara junto con el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, que ha anunciado que registrarán este lunes, por urgencia extraordinaria, una propuesta de resolución para ratificar a Torra como diputado e "impugnar los acuerdos de la Junta Electoral Central, que son un atentado contra la soberanía del Parlament".

La resolución recoge el contenido de la propuesta que JxCat ha planteado a la Mesa del Parlament, que no se ha asumido, donde pedía dejar sin efecto las instrucciones dictadas por el secretario general de la cámara, Xavier Muro, de hacer efectiva la pérdida de la condición de diputado de Torra y confirmar su escaño.

"La mejor manera de garantizar que hay continuidad en el Govern y presupuestos es que Torra no pierda la condición de diputado", han avisado ambos, pese a recalcar que no han hablado de que se convoquen elecciones. Sin embargo, Costa ha reiterado que habrá "problemas para defender la continuidad del Govern" si no se garantiza que Torra siga como diputado y pueda estar en los plenos. "No se puede aceptar este golpe de Estado y pensar que luego no pase nade, y que el Govern tramite los presupuestos con normalidad", ha insistido el vicepresidente del Parlament, que ha emplazado a todos los grupos a actuar con responsabilidad.