Junts pide al Gobierno que deje de "colar su programa electoral" en cada decreto

El decreto ómnibus fue derogado en el Congreso de los Diputados tras el 'no' del Partido Popular, Vox y Junts per Cat. Recogía medidas como la revalorización de las pensiones o la prórroga de los descuentos en el transporte. Tras la derrota del Gobierno en la Cámara Baja, la vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, denunció el rechazo al decreto: "¿Qué consiguen estas formaciones políticas con ese voto en contra? Realmente creo que malestar en la ciudadanía, es lo que pretenden".

Los posconvergentes volvieron a votar 'no' en el Congreso de los Diputados contra los decretos del Gobierno. Ya suman varios rechazos a las medidas del Ejecutivo y siguen presionando. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, recuerda al Gobierno de Pedro Sánchez que no tiene mayoría parlamentaria y le insta a que deje de "colar su programa electoral" en cada iniciativa. No aceptarán el "trágala" de Moncloa que sí asumen otros partidos. Comenta que no están en Madrid para dar apoyo a ningún gobierno. Así lo ha remarcado en una entrevista en 'Cadena Ser Catalunya'.

Además, agrega que no están en el Congreso para "regalar los votos". Están para "ser útiles y cumplir la palabra". "Pero ser útiles no es dejarse colar decretos. Ni decir sí a todo el programa electoral del PSOE o de Sumar y Podemos", apuntaba. Nogueras esgrime que el Gobierno no está realmente interesado en los pensionistas ni en la rebaja de los transportes. Dice que si fuera así se hubiera convocado un Consejo de Ministros Extraordinario.

El PP registra una proposición de ley para la ayuda del transporte calcada a la del Gobierno

Tras el fracaso parlamentario del Gobierno, el PP ha registrado este jueves una proposición de ley en el Congreso que calca las ayudas al transporte público recogidas en el decreto ley ómnibus. Los populares manifiestan que "la debilidad parlamentaria del Gobierno" volvió a quedar de manifiesto. Ya han registrado esa proposición de ley proponiendo las mismas ayudas que se incluían en 'ómnibus'.

Montero dijo el jueves que "el objetivo era, simplemente, infringir una derrota parlamentaria porque creen que, de esa manera, haciendo una oposición destructiva, sin reconocer la legitimidad de los resultados electorales, van a conseguir avanzar a alguna posición". En este sentido, María Jesús Montero preguntó qué sentido tiene que el PP presente una proposición de ley para revalorizar las pensiones cuando rechazaron la medida en el decreto ómnibus. "¿Por qué no convalidó el decreto ley y luego, en la tramitación, se hubieran eliminado aquellas cuestiones que la gran mayoría de la Cámara no hubiera compartido?".

El calendario de una proposición de ley es mucho más lento que un decreto ley urgente de inmediata aplicación. Primero debe dar su conformidad el Gobierno, que dispone de 30 días. Después se deberá debatir su toma en consideración y en caso de 'luz verde', tramitarse en ponencia, comisión y Pleno. Esto tardaría varios meses. La proposición de ley del PP solo incluye ayudas al transporte y no el resto de ómnibus.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com