José Luis Martínez-Almeida emprende el Camino de Santiago: "Me he lesionado el día dos, pero estoy fuerte para llegar"

Es jueves, 11 de la mañana, y un grupo de personas se arremolina ante él: "¡Es Almeida, es Almeida!", gritan. No hay duda, estamos en el lugar en el que queríamos estar. "¿Cómo está, alcalde?", le preguntamos a José Luis Martínez-Almeida. Una risa tímida esconde que no tan bien como él quisiese. "Pues ya lesionado, en el día 2 del Camino, hay que estar preparado para esto", dice.

Le acompañamos unos kilómetros, junto a él, Borja Carabante, Segundo Teniente de Alcalde de Madrid, y otros dos amigos que le acompañan en el periplo por el Camino Portugués. "Vamos a muy buen ritmo, por eso no nos encontrabais. Pero lo importante es llegar", dice Almeida.

Comprobamos que el paso es apurado, pero se detiene cada pocos metros. "¿Nos podemos sacar una foto con usted?", le dicen, y él, sonriente, no duda en hacer un alto en el camino para estar con ellos. "Ha sido bonita la experiencia, se para mucha gente", comenta sorprendido.

Aunque el alcalde madrileño está de vacaciones, y dice que respira "paz y tranquilidad", no deja de estar al lado de la actualidad. Nosotros, tampoco podemos dejar de preguntarle: "¿Qué nos dice de las vacaciones del presidente del Gobierno?". No tiene duda: "Todos tenemos derecho a vacaciones, quizás el lugar elegido no sea el idóneo", dice entre risas.

Continúa sus pasos, a muy buen ritmo porque nos cuesta seguirnos y regresa al tema. "Es que es una provocación irse a Marruecos ahora".

Hablamos de la financiación autonómica, recuerda la local, y continúa centrado en las vacaciones. "Buen camino", le gritan al pasar. Regresa para pararse con un hombre que baja a sus hijos del coche para una fotografía y, entonces, creemos que es el momento de dejarle: ya hemos hecho nuestro Camino.

Martínez Almeida vive este jueves su tercera etapa del Camino Portugués. El viernes continuará hasta Pontevedra y el sábado, si las lesiones y las fotografías de los curiosos se lo permiten, llegará a la capital gallega.

Su Camino no termina en Santiago, le sabemos amante de Galicia, sobre todo en verano, y su último parada será, como viene siendo habitual, la villa de Cedeira. ¿Cuándo? Eso es lo no ha desvelado todavía, quizás se lo dicten los pasos que consiga dar en las próximas horas.