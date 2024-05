Jéssica Albiach (Comuns/Sumar): "Queremos un gobierno progresista, eso cierra la puerta a pactos con PP o Puigdemont"

Jéssica Albiach, 44 años, periodista, candidata de Comuns/Sumar para las elecciones catalanas del 12 de mayo. Actualmente preside el grupo parlamentario de En Comú Podem en el Parlamento de Cataluña y repite como candidata por este partido a la presidencia de la Generalidad de Cataluña en las Elecciones al Parlamento catalán.

Antena 3 Noticias entrevista a Jéssica Albiach. La candidata de Comuns/Sumar aboga por un pacto de gobierno progresista "con el Partido Socialista y con Esquerra Republicana", un pacto en el que descarta al Partido Popular y a Junts.

¿Qué les preocupa a los catalanes?

"Yo creo que los catalanes y las catalanas, claramente, han visto cómo se han debilitado los servicios públicos y, por tanto, están preocupadas por la Sanidad, la Educación y el acceso a la vivienda. También les preocupa tener más trabajo y, sobre todo, mejores condiciones laborales, los salarios y, evidentemente, la emergencia climática. Ven cómo el gobierno de Esquerra Republicana ha tenido una gestión ineficiente para hacer frente a la emergencia climática, pero también a la sequía.

Jéssica Albiach (Comuns/Sumar) en una entrevista para Antena 3 Noticias | Antena 3 Noticias

Tres propuestas de su programa

"Si hablamos de vivienda, es importantísimo darnos cuenta de que solamente tenemos el 1,5 % de vivienda pública, cuando la media del parque público en Europa es del 9 %. Esto es competencia exclusiva de la Generalitat. Por tanto, la primera propuesta sería construir más vivienda pública de alquiler", ha asegurado la candidata.

Su segunda propuesta se centra en la Sanidad. "Los tiempos de espera para ver a nuestro médico de cabecera llegan a superar los 15 ó 20 días, por tanto, queremos poder visitar, de manera presencial, a nuestro médico de cabecera en un periodo máximo de 48 horas, porque cuando uno está enfermo lo que necesita es ver al médico lo más urgente posible", indica.

"Y la tercera, en cuanto a educación, tenemos una crisis educativa profunda en Cataluña, así lo han demostrado también los últimos informes pisa y, por lo tanto, necesitamos acabar con el recorte de la sexta hora en los centros públicos que, cada día, hacen una hora menos que la escuela concertada y acaba teniendo también un impacto sobre la educación. Además, las escuelas, y los institutos no pueden ser un horno en verano y una nevera en invierno, hay que climatizar los centros educativos".

Relación Catalunya-España

"Nosotras hablamos de una relación federal en el marco de un estado plurinacional", se ha limitado a decir.

Ley de Amnistía

Albiach considera la ley de amnistía "necesaria para terminar con la judicialización del conflicto". "Me gustaría destacar que es una ley necesaria para abrir un nuevo ciclo político en Cataluña y que es positiva tanto para los independentistas como para los que no lo somos. Es lo que nos permite hacer política en mayúsculas hablando de futuro y no de pasado, política desde la fraternidad y no desde la venganza", ha asegurado la candidata.

Proceso independentista

"El proceso independentista ha abierto, a nivel estatal, una reflexión sobre cuál tiene que ser el modelo territorial, pero lo cierto es que en Cataluña, los gobiernos que hemos tenido en los últimos años no han estado pensando en los servicios públicos como, por ejemplo, el acceso a la vivienda o hacerle frente a la emergencia climática, porque han estado con los esfuerzos y las energías puestas en otro sitio", indica Albiach.

Pactos de gobierno

La candidata considera que en su partido son "las más claras y las más transparentes" en cuanto a los pactos para formar gobierno en Cataluña. "Yo quiero un gobierno progresista, tenemos uno de los parlamentos más progresistas de Europa y se da la anomalía de que siempre acaban pactando con fuerzas de derecha. Por tanto, queremos pactar con fuerzas progresistas y, evidentemente, eso cierra la puerta tanto al Partido Popular como al Sr. Puigdemont", ha dejado claro.

"Cuando hablo de fuerzas progresistas, me refiero a posibles pactos con el Partido Socialista y con Esquerra Republicana. Los números dan y, por tanto, no entiendo que Esquerra no solo no descarte, sino que también mire a Junts a la hora de pactar, cuando hace un año y medio se le rompió el gobierno que tenía con Junts per Catalunya. También vemos que el Sr. Illa no se acaba de mojar. Nosotras somos claras y queremos pactos progresistas para tener un gobierno progresista que ponga la educación, la sanidad, la lucha contra la emergencia climática y el derecho a la vivienda en el corazón del gobierno", ha indicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com