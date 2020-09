Irene Montero posa para 'Vanity Fair': "El acceso a la belleza es un derecho"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair que está dando mucho que hablar: "Nunca me compraría un reloj de 5.000 euros, ni de 1.000. Entiendo a quienes lo hacen con su dinero, aunque sean de izquierdas. Para mí es una desproporción y me crea cierto rechazo. Por otro lado, estoy descubriendo que la moda no es siempre impostura, también es una forma de expresar cómo eres", dice la política de Podemos.

Montero posa en varias imágenes para el medio: "Mi suegra, que es abogada sindicalista, siempre nos explica que tiene la responsabilidad de ir tan bien vestida o más que los abogados de la patronal. Como si ser progresista implicara pasar penurias. Precisamente lo que la izquierda defiende es un reparto más justo. El acceso a la belleza es un derecho", opina.

Los escraches les afectan

El Ayuntamiento de Galapagar ha pedido el cese de los actos de repudio en los que no han faltado las amenazas de muerte, incluso a sus hijos. “Eso es lo que más me ha afectado y claro que pusimos una denuncia, es nuestro deber como padres [...] Cuando gritan, se oye. Pero nos organizamos de manera que no les afecte. Son conscientes del cambio de rutinas al acostarlos antes, por ejemplo, pero no hablamos de esto delante de ellos", dice Irene Montero en la entrevista sobre los acosos que sufren ella y su pareja, Pablo Iglesias, en su domicilio.

Supuestas infidelidades

Sobre su relación con Pablo Iglesias: "Mi concepción de las relaciones de pareja es conservadora". Sobre las supuestas infidelidades del líder de Podemos, vicepresidente del Gobierno: "Quien se inventa esas cosas no conoce nuestra vida. Cualquiera que vea nuestra rutina se reiría mucho, como les ocurre a nuestros escoltas y a la gente que trabaja con nosotros".

"Tengo mi mala leche y también mis inseguridades, pero con los niños me doy cuenta del ímpetu y del carácter que tengo, aunque las decisiones sobre nuestros hijos son compartidas con Pablo, que se ha demostrado más hábil que yo en muchas cosas. Yo soy de empollar los temas, pero a la hora de ejecutarlos él mantiene la calma, es más capaz de llevarlo todo hasta el final", apunta Irene Montero.

Elogia a la reina Letizia

En la entrevista también se refiere a la ocasión que concidió con la reina doña Letizia: "Con la reina coincidí en un acto de Apramp, la asociación de víctimas de trata, y escuchamos juntas sus historias de vida. Más allá de que yo sea republicana, me pareció una mujer inteligente, irónica, llevaba la reunión bien preparada y hablamos de temas que nos interesaban a las dos".