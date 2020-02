Irene Montero a la portavoz de Vox: ¿Ha venido a amenazar a la ministra de Igualdad?

Enfrentamiento en el Congreso entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la portavoz de Vox en la comisión, Lourdes Méndez Monasterio. La portavoz ha acusado de "intolerante" a la ministra, "se ha quitado la careta", y ha añadido: "Usred ha dicho que nuestros hijos son sus hijos y van a educarlos como quieran. Yo le digo que mientras existan padres y madres no vamos a consentirlo". También le ha preguntado si van a seguir diciendo que todos los hombres son violentos o agresivos o si le importan de verdad las mujeres asesinadas.

¿Es una amenaza?

Montero ha respondido que "ademas del derecho de los padres y las madres, o las madres y las madres, o los padres y los padres, o un padre solo, o una madre sola, por encima de eso, está el derecho de los niños y las niñas a ser educadas en libertad. Y después le ha preguntado: "Es una amenaza, ha venido a amenazar a la ministra, diciendo que si hacemos políticas que promuevan los derechos humanos va a haber violencia? Debe explicarlo".

Los proyectos de Irene Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que presentará en el Consejo de Ministros previo al 8 de marzo el anteproyecto de la, que contempla la creación de centros de crisis 24 horas para atender a las víctimas de este tipo de violencia. Antes de remitirse al Congreso, el anteproyecto deberá pasar por distintos órganos consultivos y volver al Consejo de Ministros para aprobarse ya como proyecto de ley. La finalidad de esta futura Ley, según ha señalado Montero, "es prevenir, detectar, sancionar y erradicar las violencias sexuales así como proteger y reparar las víctimas de las mismas, tanto en el ámbito público como en el privado". Tal y como ha remarcado, el 13,7% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida.

Centros de crisis 24 horas

Montero ha destacado que otro de los objetivos de la norma es "prestar asistencia a las víctimas", lo que supondrá la implantación de "una red de servicios de información y asistencia integral especializada en base a estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad". Según ha precisado, esto incluirá centros de crisis 24 horas, "cuya implantación progresiva será esencial para la recuperación de las víctimas". El primer centro de este tipo para atender a mujeres víctimas de violencia sexual fue inaugurado en Madrid el pasado mes de diciembre.

Recogida de datos

La propuesta de Igualdad en el marco de esta Ley también establece la creación de un sistema de recogida de datos basados en estudios de prevalencia y datos procedentes de los recursos de atención a las mujeres, tal y como ha remarcado.

El consentimiento, base del cambio

Respecto a la reforma de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal para poner el foco en la falta de consentimiento, en ver de en la existencia de violencia o intimidación (para que solo sí sea sí), la ministra no ha dado detalles acerca de cómo va a plantear esta modificación legal, si bien ha defendido que para luchar contra la violencia machista hay que trabajar en la prevención y la sensibilización. "El endurecimiento del Código Penal no va a evitar que se viole a una mujer, cuando la sensibilización sí lo impide", ha declarado, aunque sin dar más detalles del borrador del anteproyecto de ley.

Explotación sexual

Durante su intervención, la ministra ha declarado que "existen lagunas en la protección institucional de las mujeres frente a formas de violencia machista distintas de la que se produce en la pareja o expareja (violencia de género)". En este contexto, ha reivindicado la necesidad de "avanzar" en el abordaje de todos los tipos de violencia contra la mujer, en cumplimiento con los convenios de Estambul y de Varsovia.

Montero se ha referido a la explotación sexual como "una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres". Si bien se ha declarado "abolicionista", ha recordado que las posiciones en torno a este asunto son diversas en el seno del movimiento feminista. "No creo que debamos permitir que éste sea un debate que nos divida y separe: soy abolicionista y sé que hay compañeras feministas que no lo son, pero con las que comparto camino, lucha y objetivos", ha incidido. Así pues, ha dicho que la acción política del Ministerio estará orientada hacia "una poderosa e inquebrantable alianza feminista", al tiempo que ha rechazado hacer promesas "que no pueda cumplir". "Todos los gobiernos hasta ahora, fuesen abolicionistas o no, han encontrado enormes dificultades para hacer frente a la explotación sexual", ha remarcado. En cualquier caso, se ha comprometido a "profundizar en el conocimiento" de esta realidad con el objetivo de recopilar "los datos más precisos posibles para hacer buenas políticas públicas que de verdad consigan abolir la explotación sexual y plantarle cara a todos los criminales que la sustentan".

Pacto de Estado

Montero ha recordado que desde 2003, un total de 1.044 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y en lo que va 2019, 11 mujeres. Durante su intervención, ha reivindicado ante los grupos parlamentarios el consenso alcanzando en torno al Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017. "Les pido que ninguna fuerza política democrática abandone la senda de la protección de los derechos humanos de todas las mujeres ante esta violencia estructural que jamás nos resignaremos a aceptar", ha afirmado. Asimismo, ha elogiado las políticas de Igualdad desarrolladas en España, y ha apostillado la Ley que presentará "sigue esta senda". En la lucha contra la violencia de género, Montero ha asegurado que su departamento garantizará los fondos para dar cumplimiento al Pacto de Estado. "Desde nuestra llegada al Ministerio, hace algo más de un mes, hemos puesto nuestra energía en garantizar que se permita a los municipios una gestión interanual de los fondos, de forma que lo no ejecutado en una anualidad pueda acumularse en la siguiente sin que haya una merma en las cantidades concedidas", ha precisado, explicado que así lo harán en los presupuestos generales, "en diálogo con la Ministra de Hacienda".

Igualdad de trato

Tras hablar de la discriminación en el ámbito laboral de las mujeres y de la brecha salarial, ha afirmado que, junto con el Ministerio de Trabajo, desarrollarán el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. En concreto, ha aseverado que llevarán a cabo "de forma inminente" el desarrollo normativo de este Real Decreto Ley, incluyendo el registro salarial y el registro de los planes de igualdad que prevé. "Sin un conocimiento real de la clasificación de los puestos de trabajo de este país, que aflore la desigualdad retributiva en su conjunto, no podremos iniciar la corrección de nuestro mercado laboral", ha argumentado.

Formación en igualdad

Asimismo, ha remarcado que ofrecerán a empresas la "necesaria formación y capacitación para elaborar planes de Igualdad". En este contexto, ha recordado que España lleva desde el año 2016 sin un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, al tiempo que ha anunciado que aprobará "en los próximos meses" un Plan Estratégico de Igualdad aprobado en los próximos meses 2020-2022.

Ley de Tiempo Corresponsable

Junto al Ministerio de Trabajo, Montero se ha comprometido a impulsar durante esta legislatura una Ley de tiempo corresponsable que consolide los derechos de los trabajadores en igualdad. Asimismo, ha avanzado que, conforme se recoge en el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y PSOE, España ratificará el convenio 189 de la OIT para así "poner en valor" a "grandes olvidadas" como las empleadas del hogar.