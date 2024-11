Interior retirará "cuanto antes" la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil concedida a Aldama en 2022

La Moncloa niega todas las acusaciones dichas por Víctor de Aldama. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que se trata de un "personaje" cuya estrategia de defensa es "la mentira". Además, los socialistas a los que apuntó el presunto comisionista del 'caso Koldo' tomarán acciones legales contra él por su declaración ante el juez.

Sin embargo, hace tan solo dos años, Aldama fue condecorado en la Orden del Mérito de la Guardia Civil por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a petición de la Benemérita. Ahora aseguran que tan pronto como haya una condena en firme contra él, se le retirará la condecoración.

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, defendía este jueves ante el juez -una declaración que realizó a petición propia- que actuaba con la unidad antiterrorismo y que tenía "relación" con el FBI y con la CIA, según consta en la grabación de la declaración a la que ha accedido 'Europa Press'.

"Yo he comprado un dron a la unidad (antiterrorismo), a la UC2. Yo he estado en Logroño con el GAR (Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil) en unas historias especiales y disparando con el GAR. Yo tengo una medalla que me ha dado la UC2 que está en el BOE por méritos que he hecho y por cosas que he hecho de antiterrorismo (...) Igual que tengo relación con la CIA, igual que tengo relación con el FBI", ha manifestado.

También ha asegurado que tenía relación con Rubén Villalba, el guardia civil destinado en Venezuela que figura como otro de los investigados en la presunta trama de corrupción para la compraventa de mascarillas durante la pandemia.

Una medalla a la Orden del Mérito de la Guardia Civil que ahora le podrá ser retirada si el juez lo condena. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado al ministro Marlaska que le retire a Aldama la medalla al mérito de la Guardia Civil que concedió en 2022.

"Hemos solicitado formalmente al ministro del Interior que proceda a la anulación de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, categoría con distintivo blanco, concedida a Víctor Gonzalo de Aldama Delgado", señala AUGC un día después de la declaración en sede judicial y de su puesta en libertad.

Una petición que realizan porque ven "inaceptable que se otorguen condecoraciones a personas cuya trayectoria pueda contradecir los principios de ética, honradez y compromiso que rigen nuestra institución".

Interior estudia la forma de retirar la medalla a Aldama

El Ministerio del Interior estudia la forma de retirar la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco que se le entregó a Víctor de Aldama en 2022. La intención es retirar "cuanto antes" esta condecoración honorífica que se entrega cada año a personas ajenas de la Guardia Civil.

Fuentes de Interior consultadas por 'Europa Press' explican que la retirada de la medalla puede que no sea posible hasta que exista una condena firme sobre Aldama.

