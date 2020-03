La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la portavoz de Ciudadanos en el Senado y líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, han coincidido en reclamar un "feminismo plural e inclusivo" con motivo de su asistencia a la manifestación del 8 de marzo en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer 2020, mientras eran increpadas al grito de "¡Fuera, fuera!".

Así, en declaraciones a los medios, Villacís ha afirmado que, "en su modelo de feminismo, caben todas" mientras que en el modelo de quienes les increpan "solo caben ellas". "El feminismo es reinvindicar respeto y lo peor es caer en el sectarismo, tratar de excluir", ha enfatizado, para reiterar que apuesta por "un feminismo transversal".

Sobre los abucheos, ha defendido que "el 8M no es esto" y sobre la ausencia de Inés Arrimadas ha indicado que "las manifestaciones no son lo más indicado cuando uno está embarazada".

Por su parte, Roldán ha hecho un llamamiento "un feminismo que sume y no divida" y que sea "abierto, inclusivo, liberal, que no expulse a nadie, por encima de las banderas, que reconozca lo que hemos avanzado pero también consciente de lo recorrido por encima de las ideologías". En este punto, ha lamentado que "la violencia machista es la máxima expresión por la desigualdad".

Además, ha añadido que, en su opinion, "cambiar palabras no ayuda a la desigualdad" por lo que ha vuelto a solicitar "salir de trinchera, dejar de lado las ideologías y las discrepancias". "Diciendo portavozas o miembras no se va a lograr nada, ponerse detrás de una pancartea no es suficiente; necesitamos medidas y políticas concretas, un feminismo del siglo XXI, un feminismo abierto y plural que no excluya a nadie", ha apostillado.