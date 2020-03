Iñaki Urdangarin podrá salir de prisión dos fines de semana cada mes, pero no podrá viajar a Ginebra

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid ha estimado parcialmente el recurso de Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, por el que podrá disfrutar de dos salidas de fin de semana cada mes.

No obstante y según precisa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), esta decisión no será efectiva hasta que sea firme. En el caso de que recurriera el Ministerio Fiscal, será la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, órgano sentenciador, el encargado resuelva. "El Juzgado cree que la aplicación de este precepto afecta a la clasificación y no se trata de una mera cuestión regimental, por lo que ha de pronunciarse en última instancia no la Audiencia de Ávila sino la que le condenó en su día", explican

Se rechaza la petición del penado de poder desplazarse "de manera excepcional" a Ginebra, lugar de residencia de su esposa e hijos, durante alguna de las salidas de fin de semana o permisos.