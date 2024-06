Imanol Pradales, nuevo lehendakari del País Vasco con un objetivo: "Frenar la polarización y los juegos fraticidas"

Arranca una nueva etapa histórica en el País Vasco con la investidura de Imanol Pradales como nuevo lehendakari del Gobierno Vasco. Los votos de su partido, el PNV, junto a los de sus socios en el ejecutivo, el Partido Socialistas de Euskadi, bastaban para conseguir la mayoría absoluta. 39 votos de 75. Se imponía así al candidato de EH-Bildu, Peio Otxandiano, que solo ha obtenido el apoyo de la coalición abertzale.

En su discurso, de treinta páginas de extensión, Imanol Pradales ha recordado que Euskadi es plural y heterogénea por lo que ha defendido la necesidad de llegar al entendimiento entre diferentes, sin excusas y sin bloques.

Uno de los principales retos que se propone es la reforma del estatuto de Gernika. Para encararlo, ha reclamado valentía a todas las partes para “consensuar un gran pacto político por el futuro de Euskadi que supere la dimensión, ambición y alcance del logrado en 1979”. De esa forma, asegura, se dispondrá de una herramienta que ofrezca garantías en el tablero de juego europeo.

Pradales además ha relacionado un mayor autogobierno con un mayor bienestar al afirmar que con nuevas competencias se podrá crecer como país y dar respuesta a las nuevas necesidades y derechos planteados por la sociedad vasca. El resultado de la negociación de ese nuevo estatuto debería ser aprobado tanto en el Parlamento Vasco como en el Congreso de los Diputados antes de procederse a un referéndum ciudadano.

En ese sentido, el candidato de EH-Bildu, Peio Otxandiano ha defendido la necesidad de priorizar el debate sobre el nuevo estatus jurídico-político recuperando el acuerdo de bases firmado con el Partido Nacionalista Vasco en 2018. Todo con el objetivo de dar un vuelco al actual autogobierno que considera erosionado y mutilado. En ese sentido, como base del acuerdo, reclama el reconocimiento y respeto de la identidad nacional de Euskadi. Otxandiano ha recordado que el actual Parlamento Vasco cuenta con una mayoría soberana sin precedentes.

Respecto a este punto, el secretario general de los socialistas, Eneko Andueza, ha reconocido que debe abrirse un nuevo tiempo en el País Vasco que finalice con un nuevo pacto estatutario. Llamando a la izquierda abertzale a abandonar sus obsesiones soberanistas y animando a agarrarse a lo que nos une. También ha subrayado el error que sería, en su opinión, tratar de rescatar el Plan Ibarretxe.

Entre las mil iniciativas presentadas por el candidato Imanol Pradales destacan las referidas al Servicio Vasco de Salud, Osakidetza. Priorizará un plan de choque para revitalizar la Atención Primaria, la reducción de las listas de espera o una inversión de mil millones de euros para modernizar y ampliar las infraestructuras hospitalarias. Además, se ha comprometido a escuchar a los profesionales sanitarios en el camino de mejora de Osakidetza.

La respuesta del resto de partidos a su plan

Durante su discurso también ha presentado propuestas para la industria, la seguridad o la memoria, la paz y la convivencia. Aunque Pradales ha destacado como uno de los objetivos principales de su legislatura el conseguir volver a conectar política y emocionalmente con la sociedad.

Por su parte, su socio de gobierno, Eneko Andueza ha defendido el tercer acuerdo de gobierno consecutivo firmado con el PNV subrayando que “abrimos una hoja de ruta que no es continuista, que es ambiciosa, garantista, transversal y, sobre todo, progresista, moderna y transformadora”. Y ha destacado que mientras algunos, en clara referencia a EH-Bildu, se dedican a hacer diagnósticos ellos ya están hablando de soluciones. Destacando las 847 iniciativas socialistas que aparecen en el programa firmado.

Desde EH-Bildu, Nerea Kortajarena, ha subrayado que “cuando el plan es no cambiar nada no existe el relevo”. Ha definido a la coalición de gobierno como un matrimonio de conveniencia que destaca por ser un gobierno nimio. A las intenciones de Pradales de llegar a acuerdos, la portavoz de la izquierda abertzale recuerda que desde las elecciones no ha realizado ningún intento de hablar con ellos. En ese sentido, asegura, que la confianza se consigue hablando. Finalmente, ha echado en cara al candidato del PNV que hable de un tiempo de cambios cuando presenta un programa continuista.

Para Javier de Andrés, líder del Partido Popular vasco, el discurso del candidato del PNV no inspira confianza. Los ciudadanos suspenden la gestión del Servicio Vasco de Salud, ha asegurado, que ha perdido el nivel de calidad. Destacando que, a pesar de contar con el presupuesto más alto de España, crecen las listas de espera y se deteriora la asistencia. Ha criticado el hecho de que la vivienda en dos ciudades de Euskadi, San Sebastián y Zarauz, esté entre las más caras de España. Recordando que hay más de sesenta mil jóvenes sin posibilidades para emanciparse. En este sentido, asegura, que la causa está en el hecho de que el anterior gobierno haya desincentivado la construcción y el alquiler. En el capítulo de Educación ha destacado que el País Vasco tiene algunos de los peores datos de España. “Los objetivos identitarios se imponen sobre el servicio público”, ha concluído.

Desde Sumar, Jon Hernández, ha asegurado que la decadencia de Osakidetza se debe a la privatización y no a la pandemia. Y le ha recordado a Pradales que no solo hay que apostar por la Sanidad. También, afirma, hay que pensar en los cuidados, la educación, el transporte o la energía. En cuanto a la Vivienda ha defendido la necesidad de dar una respuesta a las dificultades de los jóvenes para emanciparse. Para ello hay que enfrentarse a los negocios privados, algo que duda haga el nuevo gobierno, y dejar de fomentar la especulación.

La única representante de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, ha asegurado que su cometido será estar contra el PNV y el separatismo. Además, ha afeado a Pradales que las anunciadas mejoras de Osakidetza comiencen con recortes en los Centros de Salud este Verano. Respecto al sector primario ha reclamado poner fin a políticas climáticas que ahogan a la ganadería. También ha denunciado el aumento de la inseguridad ciudadana.

La toma de posesión de Imanol Pradales como nuevo Lehendakari del Gobierno Vasco se celebrará este sábado en la Casa de Juntas de Gernika.

