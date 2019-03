Iglesias: "El PP es responsable de que España se rompa por haber sido una fábrica de independentistas"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado su satisfacción por la rectificación de Mariano Rajoy. "Hace tres días no quiso reunirsoe con nosotros porque no estaba de acuerdo", añade. Considera que así esta "reafirmando quién es su adversario político". Agrega que "está bien" que le haya recibido, aunque no estén "de acuerdo en casi nada".

Apunta que ha ido decir a Rajoy que considera que "Cataluña es un reto para España, pero no el único", que "es necesario reconstruir un proyecto de España que reconozca la plurinacionalidad". "El inmovilismo no es adecuado para avanzar", añade.

Ha reprochado al presidente del Gobierno y a otros partidos que proponen un frente antisecesión para solucionar el desafío independentista en Cataluña que están "bunkerizados" y ha apelado a tender puentes para avanzar.

En la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, el candidato de Podemos a la Presidencia ha explicado a Rajoy que considera que la situación actual de Cataluña es un reto para España, pero ha insistido en que el inmovilismo no es la solución, sino apostar por el diálogo.

"A mí no me convencen frentes antisecesión, es momento de tender la mano", de "diálogo" y, frente aquellos partidos que pretenden construir un "búnker" y "no quieren escuchar", "vamos a ofrecer responsabilidad de Estado", ha dicho Iglesias tras admitir que con Rajoy no ha estado de acuerdo en "casi nada".

Pablo Iglesias ha expuesto las cinco garantías constitucionales que desde su partido plantean: una reforma de la ley electoral, una reforma de la justicia que asegure la idenpendencia de los jueces, garantías constitucionales respecto a la corrrupción y un acuerdo territorial fundamentado en la democracia, "no tenemos miedo a que los ciudadanos voten".

"El Partido Popular es responsable de la posibilidad de que España se rompra por haber sido una fabrica de independentistas", añade. Explica que "España es un país plurinacional, un país de paises, sin miedo a la democracia" y que "Cataluña tiene derecho a expresarse votando, para que sea reconocida como nación española". La democracia "nunca es una amenaza", apunta.

Al ser preguntado por las próximas elecciones generales, Pablo Iglesias subraya que "ninguna encuesta esta previendo" que ellos "van a ganar las elecciones". Piensa que están en un "momento histórico" y que se juegan "la próxima década".