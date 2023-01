Un grupo de vecinos de Don Benito forman un partido para frenar su fusión con Villanueva de la Serena

Desde que los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz, iniciaron una intensa campaña institucional a favor de un referéndum que avalase la unión de los pueblos, la plataforma ‘Siempre Don Benito’ ha luchado contra su fusión.

Hace más de diez meses que los vecinos de las poblaciones de Don Benito (34.000 habitantes) y Villanueva de la Serena (25.800) votaron mayoritariamente a favor de convertirse en un único núcleo urbano. Los alcaldes de los dos municipios, ambos socialistas, han defendido siempre que se trataba de una decisión histórica que cambiará el futuro de las próximas generaciones.

La fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena no se hará efectiva hasta 2027

El municipio fruto de esa fusión -y que ya tiene nombre, Vegas Altas-, se convertirá en la tercera localidad de Extremadura en número de habitantes, solo por detrás de Badajoz y Cáceres. Aunque la población no existirá hasta dentro de cinco años, ya que la fusión no entrará en vigor hasta el primer trimestre de 2027. Eso si nada lo impide.

Los vecinos, agrupados en la plataforma ‘Siempre Don Benito’, creen que aún es posible frenar el proceso. Por eso, han reconvertido su plataforma en un partido político que se presentará a las próximas elecciones municipales de este 2023.

“Solo así se puede revertir esta situación”, nos cuenta a Antena 3 Noticias María Fernanda Sánchez, vicepresidenta de ‘Siempre Don Benito’. “Los ciudadanos se sienten olvidados y ninguneados por los partidos políticos tradicionales, así que hemos tenido que constituir un partido para gobernar con la gente del pueblo. Para escuchar y abrir al pueblo las puertas de un ayuntamiento que llevan años cerradas”.

El partido está formado por funcionarios, profesores, arquitectos, enfermeros, agricultores e, incluso, algún que otro pensionista. “Somos un grupo de personas de ideologías muy diversas” y que, si llega a gobernar, promete un pueblo con mejores infraestructuras, más limpio y, ante todo, independiente, según explica María Fernanda.

Prometen paralizar la fusión: “Es fraudulenta”

Ese es su primer objetivo: “Queremos paralizar este proceso fraudulento”, afirman desde el nuevo partido. Su vicepresidenta cuestiona el referéndum organizado en febrero del año pasado. El resultado de la votación fue un ‘sí’ a la fusión, a medias. En Villanueva de la Serena el 90,4% de los vecinos votaron a favor. Pero en Don Benito el apoyo fue algo menor: un 66,4%. Superó por poco el límite necesario que los ayuntamientos se habían autoimpuesto -un 66%- para considerar válido el resultado del referéndum.

Pero ‘Siempre Don Benito’ no cree en estas cifras. “Están manipuladas. Creemos que han tergiversado los datos”, dicen. La noche del referéndum, los resultados tardaron horas en conocerse. La versión oficial detrás de ese retraso apunta a un error informático que se produjo tras un apagón.

“No nos creemos que se cayese la plataforma aquella noche. Y no hay que olvidar la llamativa abstención de nuestra ciudad. Más de un 40% no votaron”. Y los que lo hicieron, según María Fernanda Sánchez, “se sienten engañados y decepcionados" menos de un año después de la consulta. "Se han dado cuenta de que la fusión no tiene tantas ventajas como dicen. El más importante, la pérdida de identidad de nuestros pueblos”, concluye.

Las ventajas según los Ayuntamientos: más empleo

Según un estudio hecho por la Universidad de Extremadura, la unión de los dos municipios permitirá aumentar el empleo un 5% y las familias ganarán casi un 3% más que ahora. También apuntan a una mejora de la inversión y, además, de más ayudas estatales para la nueva ciudad. La nueva ciudad, de una superficie total de 700 kilómetros cuadrados, se convertiría inmediatamente en la primera potencia agroindustrial del país.