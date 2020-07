Greenpeace simula cómo el cambio climático taparía las Cíes: "Votad en consecuencia en las elecciones gallegas 2020"

Según informa la ONG, Manoel Santos, voluntario de Greenpeace, ha ido a sujetar una fotografía modificada con la que se refleja la subida del agua que podría llegar a tapar todas las islas Cíes. Además, este devastador fenómeno podría llegar incluso a las costas cercanas a la zona. Para evitarlo, los activistas inician esta campaña, que pide seguir las recomendaciones de la comunidad científica contra el cambio climático.

La organización advierte de que este es un efecto del cambio climático, que provocaría la separación de las dos islas de las Cíes, ya que el agua acabaría superando la playa de Rodas, que es la que a día de hoy las mantiene unidas.

Según cálculos de Greenpeace, el aumento del nivel del mar podría llegar a ser hasta de un metro. Por lo que, si esto se cumple, en el año 2100 el calentamiento global haría subir tres grados la temperatura del planeta, algo que provocaría la subida del agua del mar. Un fenómeno que podría tener consecuencias devastadoras para el planeta.

El cartel que lleva el activista muestra la imagen simulada con el mensaje 'Emerxencia Climática. Vota con sentidiño'. El objetivo de la campaña es llamar la atención de los millones de gallegos llamados a las urnas en las elecciones gallegas 2020. Además, pretende recordar que las decisiones políticas son las que pueden llevar a seguir los caminos adecuados para dar soluciones a los problemas medioambientales.

"Este es el futuro que nos espera si no tomamos en serio las advertencias de la ciencia y no actuamos de forma urgente y contundente ante el cambio climático. La próxima Xunta de Galicia tendrá una responsabilidad muy grande, por eso pedimos a la gente que piense en el medio ambiente a la hora de votar", ha explicado Santos.

Misma campaña en País vaso

Greenpeace ha hecho desaparecer la Playa de La Concha para pedir a la ciudadanía vasca que mañana vote pensando en el planeta. La organización ha alertado del peligro que corren las costas vascas si el 12-J no se vota en conciencia durante las elecciones vascas 2020.

"Este es el futuro que nos espera si no tomamos en serio las advertencias de la ciencia y no actuamos de forma urgente y contundente ante el cambio climático. El próximo Gobierno tendrá una responsabilidad muy grande, por eso pedimos a la gente que piense en el medio ambiente a la hora de votar. Ante la crisis ecológica en la que estamos inmersos el silencio no es una opción. Necesitamos políticas ambiciosas y valientes en Euskadi para afrontar la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad", declararon varios activistas.