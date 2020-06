Medio millón de personas abarrotan el centro de Barcelona bajo el grito 'No tinc por'

Medio millón de personas, según la Guardia Urbana, han llenado el centro de Barcelona para plantar de cara de nuevo al terrorismo.

Un total de 75 representantes de los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia y entidades vecinales y ciudadanas han encabezado la manifestación 'No tinc por' entre los Jardines de Gràcia y la Plaza de Cataluña en Barcelona.

La cabecera de la manifestación ha estado formada por miembros de los Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana, la policía local de Cambrils, Alcanar y Ripoll, así como la Policía Nacional, la Guardia Civil y Bombers. También, la acompañan miembros de la comunidad musulmana y de entidades vecinales, representantes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), personal sanitario de los ochos hospitales que atendieron a las víctimas y forenses.

Además, justo detrás de la cabecera y antes de las filas destinadas a los los políticos y representantes institucionales, se ha situado una segunda cabecera con representación ciudadana en la que destaca la presencia de familiares de las víctimas de los atentados, así como una delegación de entidades que trabajan por la paz, contra el racismo y en defensa de los derechos humanos. Al comienzo, se ha podido escuchar cómo un gran número de asistentes ha coreado el lema de la protesta: "No tinc por".

El Gremio de Floristas de Barcelona, la Asociación de Empresarios Mayoristas Mercabarna Flor y el Mercat de Flor y Planta Ornamental de Catalunya han repartido gratuitamente 70.000 rosas, de las cuales 50.000 son rojas, 10.000 blancas y otras 10.000 amarillas.

Recorrido multitudinario

Durante la manifestación se han podido ver un gran número de emblemas independentistas, sobre todo concentrados tras los políticos, así como banderas catalanas y españolas por todo el recorrido. También se han desplegado dos grandes pancartas azules con los lemas "Vuestras políticas, nuestras muertes" y "Felipe VI y el Gobierno, cómplices del tráfico de armas", de colectivos soberanistas contrarios a la presencia del monarca y del Gobierno central.

Pancarta reivindicativa ("Vuestras políticas, nuestras muertes") durante la marcha en Barcelona | EFE

No obstante, el lema que ha protagonizado la protesta contra el terrorismo, en un austero fondo blanco y letras grandes de color negro, es la de "No tinc por", que también se ha coreado de forma reiterada y del que se podía leer en diferentes idiomas en pancartas más pequeñas portadas por ciudadanos de múltiples nacionalidades, muchos de ellos turistas. El Rey, Rajoy, Puigdemont y otras autoridades han caminado por el paseo de Gràcia hacia la plaza de Catalunya flanqueados por jóvenes de diferentes religiones, entre ellos una chica ataviada con el pañuelo islámico.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido abucheado en la tarde de este sábado al su llegada a la manifestación antiterrorista en Barcelona. Minutos después, el Rey Felipe VI ha sido recibido del mismo modo.

Asimismo, otra pancarta con el lema principal se ha alzado en lo alto de un gran castillo humano que se ha formado ante la emblemática Pedrera del paseo de Barcelona, por parte de una 'colla' castellera.

Rosas y carteles contra el terrorismo

Muchas de las pancartas se han centrado en el rechazo a la violencia y al terrorismo, con lemas como "No a las guerras", y también se han podido ver numerosas camisetas con la palabra Barcelona, donde la "l" se ha cambiado por un crespón negro. "Estamos aquí para mostrar nuestro pésame a quienes han perdido a familiares o seres queridos, y también para demostrar que no tenemos miedo, que saldremos adelante y que no podrán con nosotros", ha explicado Montse, una de las manifestantes.

A lo largo del paseo de Gracia también se han visto muchas banderas, tanto independentistas como españolas, y en algunos momentos se ha vivido cierta tensión, sin llegar a mayores. También han ondeado banderas con el Arco Iris e, incluso, una bandera de Pakistán, que llevaba la entidad Centro Islámico Camino de la Paz, que se ha manifestado tras una pancarta con el eslogan "El terrorismo no tiene religión. Islam quiere decir paz".

"Estamos aquí para rechazar todo tipo de violencia como ciudadanos catalanes que somos. A los musulmanes nos afecta de la misma forma, y somos y seguimos siendo las primeras víctimas de este terrorismo", ha destacado uno de los portavoces, Naveed. También han acudido a la manifestación plataformas antisoberanistas como Societat Civil Catalana, con una pancarta bajo el lema "Unidos frente al terrorismo" y la plataforma Asociación por la tolerancia, que ha pedido centrarse en la unidad contra el terror.