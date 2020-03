El Gobierno recomienda cancelar los viajes previstos para Semana Santa ante la situación creada por el coronavirus

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado que el Gobierno español "no se está planteando cerrar el tráfico aéreo" para evitar la propagación del coronavirus. En una entrevista en la Cadena SER, la jefa de la diplomacia española ha dejado claro que, "aunque eso ocurriera", los españoles que se encuentran en el extranjero "pueden estar tranquilos". "Siempre pueden volver a su país", ha añadido. En esta línea, González Laya ha recordado que el cierre del espacio aéreo tiene que ver con la "irresponsabilidad" de algunos ciudadanos que, a pesar de las recomendaciones sanitarias, "pretenden beneficiarse de los precios muy bajos" dada la situación.

"Perú había cerrado su espacio aéreo, pero cuando vio la de peruanos que había fuera que querían volver y la de extranjeros que querían irse tuvieron que volver a abrirlo", ha apuntado la ministra, que ha hecho una llamada a la responsabilidad.

Recomienda cancelar los viajes previstos para Semana Santa. La ministra ha apelado a la responsabilidad de los españoles para que cancelen esos viajes: "Es lo más prudente", entre otras cosas porque es probable la ampliación del periodo del estado de alarma. "No viajen si no es esencial", ha señalado. González Laya ha insistido en las recomendaciones que ya lanzó a los españoles que se encuentran en el exterior. "Los que estén de paso, si tienen una manera de encontrar como quedarse, se lo recomendaría", ha asegurado. No obstante, su Ministerio trabaja para aquellos ciudadanos que quieren volver puedan hacerlo. "No hablamos de repatriaciones organizadas por España", ha incidido, para después explicar que trabajan con las aerolíneas y con otros países para lograrlo. Así, la titular de Exteriores ha sostenido que es fundamental "mantener la cooperación internacional" para hacer frente a la epidemia de Covid-19 que, solo en España, ha terminado con la vida de más de 600 personas e infectado a más de 14.000.

En el mundo, son más de 218.000 las personas que han contraído la enfermedad. "La idea de que este problema puede resolverlo un país cerrándose detrás de sus fronteras y gestionando su problema está viéndose que tiene enormes limitaciones. Vemos la necesidad de la cooperación para lograr una vacuna. Si hay algo que no conoce de fronteras es el virus", ha apostillado.