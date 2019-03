El Gobierno no se plantea modificar los salarios de los altos cargos del Estado

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el Ejecutivo no se plantea por ahora modificar el esquema salarial de los altos cargos del Estado por el hecho de que haya un amplio número que cobren más que el presidente del Gobierno y los ministros.



Sáenz de Santamaría ha asegurado que el actual modelo salarial se aplica desde "tiempo inmemorial" y que existen otras cuestiones que son prioritarias, como actualizar las retribuciones de otros sectores de la función pública, como el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



"Éste, de momento, no está planteado, porque, entre otras cosas, este debate tiene que ser más general y global", ha opinado la vicepresidenta al referirse a la polémica abierta por que los secretarios de Estado y otros altos cargos ganen más que los ministros o que el jefe del Gobierno.



Sáenz de Santamaría ha recordado que en la presente legislatura, se han congelado los sueldos de los funcionarios, incluidos los de los miembros del Gobierno, y que se ha llevado a cabo una reducción de las retribuciones de los responsables de empresas públicas.



Ante la petición del PSOE de que el presidente del Gobierno sea el que cobre más, la vicepresidenta ha recordado que el ahora principal partido de la oposición no hizo nada en este ámbito durante su etapa en el poder.